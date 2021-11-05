استشاري علاقات أسرية توضح طرق تجنب المشاكل المالية بين الزوجين.. فيديو

قالت الدكتورة شيرين نجيب استشاري العلاقات الزوجية والأسرية وتأهيل المقبلين على الزواج، إن الحياة الزوجية شراكة بين الطرفين ويجب إبرام عقد خاص ببنود الصرف لكن التقاليد والعادات تقف حائل أمام هذا الأمر ويعتبرها البعض تقليل وإهانة للرجل.

وأضافت الدكتورة شيرين نجيب خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن الخلاف المادي بين الرجل والمرأة شيء أساسي يحكم العلاقات الزوجية في الوقت الراهن، لافتة أنه يتم تأهيل المخطوبين دون النظر إلى المستوى الاجتماعي.

وتابعت استشاري العلاقات الزوجية، بعض الرجال يتزوجون من امرأة تعمل لمساعدة على أعباء الحياة لكن الكثير يتفاجأ برفض المرأة مساعدة الزوج في البيت بداعي أن دخلها لا يحق للرجل أن يأخذ منه شيء ومن هنا ينشأ الخلاف بينهما.

