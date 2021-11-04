13 انتصارا.. صافرة محمد عادل وش السعد على النادي الأهلي قبل مواجهة الزمالك بالقمة

للمرة الثالثة على التوالي يتم إسناد إدارة مباراة القمة بين الزمالك والأهلي لتحكيم مصري، حيث ستكون الموقعة بين القطبين مساء غدٍ الجمعة في إطار منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

لجنة الحكام برئاسة عصام عبد الفتاح، حسمت الجدل وأعلنت عن الطاقم التحكيمي للقمة، حيث سيدير المباراة محمد عادل بعد إعلان أكثر من مرشح في الفترة الأخيرة لعل أبرزهم إبراهيم نور الدين ومحمود البنا.

وقبل إدارة محمد عادل للقمة بين الزمالك والأهلي.. ماذا فعل الحكم الدولي خلال إدارته مباريات النادي الأهلي؟

مع الأهلي أدار محمد عادل 17 مباراة، استطاع من خلالها الفريق الأحمر أن يحقق نتيجة الفوز في 13 مناسبة وتعادل ثلاث مباريات مقابل الخسارة في مباراة واحدة.

وعلى صعيد ركلات الجزاء، فاحتسب عادل سبع ركلات جزاء للأهلي وركلة جزاء ضد الفريق الأحمر.

ويعتبر آخر لقاء أدراه عادل في مسابقة الدوري خلال الموسم الحالي (2021 - 2022) كانت بين الإسماعيلي والأهلي وانتهت لصالح الأخير بنتيجة (4-0).

وشهدت هذه المباراة احتساب ضربة جزاء لصالح الأهلي، مقابل طرد الدولي المالي أليو ديانج بعد حصوله على بطاقتين صفراء.