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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزيرة البيئة: كلمة الرئيس السيسي بـ قمة المناخ "قوية"

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قالت الدكتورة  ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن قمة المناخ انعقدت على مدى يومين وكان شرفا لنا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حضر القمة وألقى كلمة قوية جدًا لا تتحدث عن مجهودات مصر فقط في مواجهة تغيرات المناخ ولكن اشتملت على شقين وهما شق دولي وشق اقليمي .

 

وأضافت فؤاد عبر زووم ببرنامج " الحياة اليوم " المذاع على فضائية " الحياة " ، أن الشق الدولي يتمثل في مواجهة الدول بالتزاماتها وهو تمويل المناخ وهذا ما تم الاتفاق عليه في باريس والشق الأخر وهو الشأن الإفريقي الذي تمثله مصر  والاحتياجات الخاصة بالقارة الإفريقية .

 

وتابعت وزيرة البيئة ، أنه على مدى اليومين تم افتتاح الجناح المصري ولأول مرة يكون لمصر جناح على هامش مؤتمر التغيرات المناخية لتعرض فيه قصص النجاح في القطاعات  المختلفة برغم أن انبعاثاتنا أقل بكثير من التمويل المتاح وتعرضنا لآثار تغير المناخ وعرض ملف استضافة مصر وترشحها لاستضافة المؤتمر الـ27  القادم في 2022 بجانب الجلسات التي تُقام من قبل وزارات الصناعة والتجارة واتحاد الصناعات والتخطيط والتعاون الدولي، مؤكدة  أن مصر مشاركة بقوة في هذه القمة.

 


 

وزيرة البيئة البيئة قمة المناخ المناخ السيسي

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