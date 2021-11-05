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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

البحث العلمي تعلن عن وظيفة جديدة للباحثين .. تفاصيل

صدى البلد

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، في إطار تعاون الأكاديمية والمعهد الدولي لتطبيقات تحليل النظم IIASA ، عن وظيفة مطور برامج (.Net Full Stack Developer) ضمن برنامج الأنظمة المتقدمة.
 
وأوضحت أن كل المهام التي يقوم بها المرشح المختار ستكون في مقرIIASA  بالنمسا.
 

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واشارت إلى أن المرشح المختار سيعمل بعقد (العمل كل الوقت) لمدة عام واحد مع إمكانية تجديد فترة العقد فيما بعد، ويمكن للمرشح العمل لبعض الوقت.
 
وأشارت إلى أنه لمزيد من المعلومات يرجى الاطلاع على الرابط المرفق.

وكان الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، تقدم بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى الـ 48 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، ذلك النصر الذي قاتل المصريون من أجله ودفعوا أثمانًا غاليةً من دمائهم الطاهرة، ليستردوا جزءًا غاليًا وعزيزًا من أرض الوطن.
 
واشار إلى أن حرب أكتوبر لحظة فارقة فى تاريخنا وأن «روح أكتوبر» ستبقى دافعاً للعمل والإنجاز.
كما وجّه رئيس أكاديمية البحث العلمي التحية أيضًا إلى كل أبطال القوات المسلحة البواسل على ما يقدمونه من تضحيات في مواجهة الإرهاب من أجل الحفاظ على سلامة الوطن ووحدة أراضيه.
واختتم تهنئته: عاشت مصر دوماً آمنة مستقرة شعباً وجيشاً وقيادة عسكرية "يداً تبني ويداً تحمي"
 

التعليم العالي

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