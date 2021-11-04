القباج : الرئيس السيسي أقر بزيادة للمعاشات أكثر من المقررة بالقانون.. فيديو

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أقر بزيادة للمعاشات أكثر من المقررة بالقانون.

وأضافت القباج، خلال لقائها ببرنامج “كلمة السر” عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري”، أننا ندرس تمديد سن الخروج للمعاش لـ 65 سنة.

بطاقات التموين والخبز

وتابعت القباج، أن كل الدعم أصبح مرتبطا بطفلين فقط في برامج الوزارة، مؤكدة أنه يتم ذلك على بطاقات التموين والخبز.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن رؤية الرئيس السيسي هي أن يعيش المواطن حياة كريمة يستحقها بكل المجالات.