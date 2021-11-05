عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

فتاوى تشغل الأذهان.. حكم الجهر والإسرار بالذكر بعد الصلاة.. الإفتاء تجيب.. خالد الجندي: القرآن الكريم ذكر ثلاثة ألفاظ مهمة في الحث على الطاعة

فتاوي تشغل الأذهان
فتاوي تشغل الأذهان

هل تجوز الصلاة في حالة نزول دماء؟ لجنة الفتوى تجيب
ماذا أفعل حال عدم القدرة على سجود التلاوة

ما حكم قراءة الأذكار بعد الصلاة في السر وفي الجهر.. سؤال نشرته دار الإفتاء المصرية


قالت دار الإفتاء، إن قراءة الأذكار بعد الصلاة في السر وفي الجهر الأمر فيها واسع، وقد ورد الأمر الرباني بالذكر عقب الصلاة مطلقًا.

وأضاف:  في قوله تعالى: ﴿فإذا قَضَيتم الصلاةَ فاذكُرُوا اللهَ قِيامًا وقُعُودًا وعلى جُنُوبِكم﴾ [النساء: 103]، والمطلق يؤخذ على إطلاقه حتى يأتي ما يُقَيِّدُه في الشرع، فمَن شاء جَهَرَ ومَن شاء أَسَرَّ؛ لأن أمر الذكر على السعة، والعبرة فيه حيث يجد المسلمُ قلبَه.

"هل يجوز ذكر الله إذا كان الإنسان على جنابة"؟.. سؤال ورد الى دار الإفتاء عبر صفحنها الرسمية بالفيسبوك ، وأجابت لجنة الفتوى بالدار عن السؤال بأنه يجوز للإنسان شرعًا ذكر الله تعالى ولو كان على جنابة، لأن الأمر بالذكر جاء مطلقًا فدل ذلك على جواز الذكر فى أى حال يكون عليها الإنسان".

وأضافت لجنة الفتوى أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم كان ذاكرًا لله سبحانه فى كل حركاته وسكناته وفى كل أحواله صلى الله عليه وآله وسلم، فعن عائشة رضى الله عنها قالت: "كان رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكرُ الله عزَّ وجلَّ على كلِّ أحيَانه".. رواه مسلم.
خالد الجندي: القرآن الكريم ذكر ثلاثة ألفاظ مهمة في الحث على الطاعة

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية،  إن القرآن الكريم ذكر ثلاث ألفاظ هي (لا ولا وأ) فقال: (لا تخافوا و لا تحزنوا وأبشروا)،  فهيا أيها المشمر لطاعات مولاك آن للعبد أن يرجع لسيده، فلا خوف ولا حزن وتلك هي البشارة بالجنة.

وأضاف الجندي خلال برنامج لعلهم يفقهون على دي ام سي، أن حديث رجل أتى الإمام الحسن البصري يبحث عن نعيم الجنة، فقال ذهب رجل للحسن البصري فسأله: صف لنا الجنة، فقال: فيها رسول الله»، كما أن الواثقين بالله سبحانه وتعالى هم من يعرفون عطاياها، لافتاً إلى أن البعض قد يحكم على تصرفاتهم بنوع من عدم التوازن.

وقدم الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، شيكًا بقيمة 10 آلاف جنيه على الهواء للداعية الإسلامي رمضان عبد الرازق أحد شيوخ الأزهر الشريف.

وقال الجندي خلال تقديم برنامجه لعلهم يفقهون المذاع على فضائية “دي ام سي” اليوم الخميس إنه يسلم هذا الشيك للشيخ رمضان الذي اجتهد وقام بتصحيح خطأ وقع فيه عندما قال إن كلمة يجوز ولا يجوز لم ترد في القرآن أو السنة على هذا النحو ولكنها جاءت في كلمات أخرى تؤدي نفس المعنى.

هل تجوز الصلاة في حالة نزول دماء؟ لجنة الفتوى تجيب

هل تجوز الصلاة في حالة نزول دماء من الفرج غير دماء الحيض أو الولادة؟.. سؤال ورد إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

هل تجوز الصلاة في حالة نزول دماء من الفرج؟

وقالت لجنة الفتوى، إن نزول الدم في غير وقته –أي الحيض أو النفساء- يسمى بالاستحاضة، والمستحاضة يجب عليها أن تتوضأ لوقت كل صلاة- بعد دخول وقت الصلاة- ، بعد أن تغسل فرجها وتحشوه بالقطن وتعصبه، وتصلي، وحتى لو خرج الدم بعد ذلك فإن صلاتها صحيحة؛ لقول الرسول - صلى الله عليه وسلم- لفاطمة بنت أبي حبيش - رضي الله عنها- حين استحيضت: "اجتنبي الصلاة أيام محيضك، ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة، ثم صلي وإن قطر الدم على الحصير" أخرجه أحمد.  

 

هل يجوز الصوم في حالة نزول دماء من الفرج؟

قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الاستحاضة لا تمنع الصيام لأنها عبارة عن نزيف ودمه طبيعي وليس فاسدا كدم الحيض.

وأضاف محمد عبدالسميع في فتوى مسجلة له عبر صفحة دار الإفتاء الرسمية قائلا إنه "إذا كانت المرأة تعرف موعد نزول حيضها شهريًا وتستطيع تحديد لون دم الحيض والفرق بينه وبين الاستحاضة، فيجوز لها الصوم ولا يوجد ما يمنع ذلك".


ماذا افعل حال وردت سجدة وأنا فى مكان لا يمكن فيه السجود .. سؤال ورد للدكتور محمود شلبي أمين الفتوي بدار الإفتاء المصرية.

قال أمين الفتوى خلال فيديو البث المباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية ، إن القصد من السؤال هو سجود التلاوة والتى تطرأ عند قراءة القرآن سواء كان ذلك فى المواصلات او ماشابه ذلك من الاماكن التى لا يستطيع فيها الانسان ادائها بها وهنا الانسان بين أمرين اما أن ينتظر حتى الوصول إلى أقرب مكان يمكن فيه السجود او ان يستعيض عن ذلك بذكر بما ذكره أمة الشافعية بأن يقول القارئ سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر أربع مرات ومنهم من زاد قول لا حول ولا قوة إلا بالله فذلك يقوم مقام سجدة التلاوة والتى أدائها سنة .


شروط صحة سجود التلاوة
وحسب فتوى أوردتها دار الإفتاء، يشترط لصحة سجود التلاوة: الطهارة من الحدث والخبث في البدن والثوب والمكان؛ لكون سجود التلاوة صلاةً، أو جزءًا من الصلاة، أو في معنى الصلاة، فيشترط لصحته؛ الطهارة، التي تشترط لصحة الصلاة، وكذلك يشترط استقبال القبلة، وستر العورة، وأن تكون السجدة للتلاوة واحدة بين تكبيرتين، وعلى المأموم متابعة إمامه في فعلها وتركها، ولا تصح سجدة التلاوة إلا إذا استوفت هذه الشروط.

حكم سجود التلاوة
سجود التلاوة عند جمهور الفقهاء سنة ما عدا الأحناف فهو واجب عندهم، وفيما يأتي تفصيلٌ لأقوالهم:
جمهور الفقهاء من الشافعية والحنابلة والمالكية: قالوا إن سجود التلاوة سنةٌ للقارئ والمستمع، وقد استدلوا بذلك الحكم من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أنه قال: «إذا قرأ ابنُ آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي، يقول: يا ويْلَهُ، وفي رواية أبي كُرَيْب: يا ويلي، أُمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فليَ النار. وفي رواية: فَعَصَيْتُ فَلِيَ النَّارُ».

واستدل الحنابلة على حكم سجود التلاوة بدليل عن ابن عمر رضي الله عنهما: «إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء)»]وقال المالكية بذلك أيضًا لقوله تعالى: «وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ» واستدلوا أيضًا بما استدل به الشافعية والحنابلة من أحاديثٍ نبوية كحديث ابن عمر وحديث أبي هريرة رضي الله عنهما.

الحنفية: اختلف الحنفية مع الجمهور في حكم سجود التلاوة، إذ ذهبوا إلى وجوبه وذلك لوجود الأمر بالسجود في بعض آيات السجود، ولوجود الذمّ على عدم السجود في بعضها الآخر، وكلاهما يقتضي وجوب الحكم

دار الإفتاء الأذكار هل يجوز ذكر الله إذا كان الإنسان على جنابة خالد الجندي هل تجوز الصلاة في حالة نزول دماء لجنة الفتوى تجيب تجوز الصلاة في حالة نزول دماء من الفرج

ترشيحاتنا

مشهد غريب.. ظهور قرش أسفل سباح و رد فعله أثار الجدل

أشرف زكي : أحذر اي شخص من استخدام اسمي خلال انتخابات التجديد النصفي للنقابة

أشخاص ليس لهم أجر رغم حضورهم صلاة الجمعة.. احذر أن تكون منهم

شوبير يكشف السر وراء استبعاد كهربا من قائمة الأهلي أمام الزمالك

بلينكن: نطالب إثيوبيا بوقف حملتها العسكرية في تيجراي

قرصة ودن.. هند عبد الحليم تكشف تفاصيل تعرضها للتحرش من عامل دليفرى"خاص"

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طوفان بحري.. "البحوث الفلكية" تكشف حقيقة إختفاء مدينة الاسكندرية

هيئة الدواء توجه نداء عاجلا للحاصلين علي لقاح كورونا مؤخرا

ارتفاع في منسوب البحر.. مفاجأة حول اختفاء الإسكندرية.. فيديو

خالٍ من أي اضطرابات.. تقرير الطب الشرعي عن المتهم بجريمة الإسماعيلية

العالم يفقد رئتيه..وكارثة جديدة تتسبب في تحول غابات الأمازون

أبرزها الصداع والأملاح .. مخاطر لا تتوقعها لتناول الجبنة

هدد المواطنين بـ سيف.. ضبط أحد أباطرة تجارة الحبوب المخدرة بالغربية

شوبير يكشف مفاجأة في سبب استبعاد كهربا من قائمة الأهلي لمباراة القمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث؟.. بعد جريمة دبور الاسماعيلية وحصار خُط الفيوم.. شاب يذبح والديه بالاسكندرية

مدحت صالح بشعل حفل الموسيقى العربية| صور

دشنه مصطفى أمين..على عكس الـ «فالنتين»..عيد الحب المصري سببه جنازة عجوز

كيف تسبب الإرهاب في تعرض الألفي للاغتيال قبل إقالته

فيديو

فيديو جراف.. تعرف على عقوبة الشغب بين جماهير الأهلي والزمالك في القمة

فيديوجراف| من أجمل معاني الحب.. شاب يخلع أسنانه ويهديها لـ حبيبته

تحسبا لـ سقوط أديس أبابا.. الإثيوبيون يتكالبون على سحب الأموال وتخزين الغذاء

فيديوجراف| باط مايان السيد يتصدر التريند.. والفنانة لمنتقديها: أنا حرة

المزيد

ساحة رأي

د. صابر حارص يكتب: الفكر الإلحادي يطور نفسه

أحمد نجم يكتب: جرائم مسئولية من؟

مروة لطفي تكتب: حبني على طريقتي

محمود عشيش يكتب : تنسيقية شباب الأحزاب وأمل جديد

ضياء العطيفي يكتب : الميراث الحائر للمتحول الجنسي

هدى عامر تكتب: زيارة 50 دولة من دون طائرة!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

اﻟﻤﺰﻳﺪ