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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

وزيرة التضامن: الرئيس السيسي سيعلن عن مزايا عديدة للأيتام قريبا.. فيديو

الدكتورة نيفين القباج
الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيعلن عن مزايا عديدة للأيتام بعد تخرجهم قريبا.

 

وأضافت القباج، خلال لقائها ببرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامي “خالد ميري”، أن أصعب الحالات الانسانية رفض أسرة لطفلها أو مسنها .

 

وتابعت أن  ذوي الهمم مازالوا محرومين من حقوق أقرها القانون بسبب "جائحة كورونا" .

 

وزارة التضامن تعمل في القرى الأكثر كثافة

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن وزارة التضامن تعمل في القرى الأكثر كثافة، وتشترط لتقديم خدماتها أن يكون لدى الأسرة طفلان فقط. 

 

 

وزيرة التضامن الإجتماعى ذوى الهمم جائحة كورونا الرئيس عبد الفتاح السيسي التضامن الاجتماعي

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