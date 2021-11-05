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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تفادي تغيرات الجو.. نصائح مهمة للحفاظ على رئتيك

الرئة
الرئة

يبدأ فصل الخريف بتغيرات في الطقس سواء حدوث امطار أو الاتربة ولذلك نقدم لكم اليوم طرق للحفاظ علي الرئتين في هذه الأجواء ونصائح لا تتجاهلها وهي: 

ارتداء قناع الوجه أثناء الخروج. اختر قناع وجه مضاد للتلوث يمكن أن يمنع الأبخرة من الوصول إلى الجهاز التنفسي.

عند حدوث رياح البقاء في المنزل  التكييف ، إن أمكن ، لتجنب الشعور بالاختناق الشديد.

 


* استثمر في جهاز تنقية الهواء حيث يمكن أن يكون مفيدًا في الظروف الحالية. تعمل أجهزة تنقية الهواء على تصفية الملوثات والسموم والمواد المسببة للحساسية من الهواء الداخلي.

* يجب على الأشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي الموجودة مسبقًا الاحتفاظ بأدوية الطوارئ وأجهزة البخاخات وغيرها من الأدوات الطبية في متناول اليد. تأكد من تناول الأدوية الخاصة بك ، إن وجدت.

* إذا كنت مصابًا بالربو أو تعاني من أمراض الجهاز التنفسي ، احتفظ بجهاز الاستنشاق معك.

* تناول أطعمة مغذية تتكون من الكثير من الفواكه والخضروات. هذا قد يحسن صحتك العامة.

* اشرب الكثير من الماء لتحافظ على رطوبتك وتمنع فرط الحموضة.

* يجب على أي شخص يعاني من السعال المستمر أو الصفير أو ضيق التنفس أن يتواصل مع الطبيب وأن يتجنب الاتصال بأفراد الأسرة الآخرين.

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