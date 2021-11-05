عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

أهالي قرية تل العمارنة بالمنيا يستغيثون من انتشار أكوام القمامة المسببة للأمراض

صدى البلد

شكا أهالى قرية تل العمارنة بمركز ديرمواس التابعة لمحافظة المنيا، بسبب تضررهم من انتشار تلال القمامة، وخوفا من تعرضهم للأمراض خاصة في ظل انتشار فيروس «كورونا».

 

وقال المواطن شريف فرغلي، فى شكواه لخدمة شكاوى "بين الناس" بموقع “صدى البلد”:"إننا نعانى من تراكم تلال القمامة التى تهدد حياتنا لأنها تؤدي لانتشار الأمراض بصفة مستمرة، وكلما تمت إزالتها تتراكم مجددا، بالإضافة إلى انتشار الحيوانات الضالة بها مما يعرضنا للخطر طوال الوقت".

 

وأَضاف: "حياتنا تحولت إلى جحيم وأصبحت الأمراض والأوبئة تحاصرنا بسبب انتشار القمامة، التى ملأت الشارع والروائح الكريهة الناتجة عنها، فضلا عن إضرام النيران فيها، وهو ما ينتج عنه ارتفاع ألسنة اللهب والأدخنة التى تسبب الحساسية والربو لدى للسكان، لافتا العلم بندفع رسوم نظافة باستمرار فأين هي النظافة لذلك يجب عليكم نظافة المكان".

 

وتابع: "لم نعد نتحمل هذا المنظر،ولا هذا الإهمال بسبب تراكم القمامة وأصبحت المنطقة تكسوها القاذورات والنفايات، مما يعرض صحتنا للأمراض الخطيرة، خاصة في ظل انتشار فيروس  كورونا، والمسئولين هنا لا عين ترى ولا أذن تسمع سوءا من وحدة محلية أو صحية".

 

وناشد الأهالي عبر "صدى البلد" المسئولين، بضرورة التدخل لإزالة مخلفات القمامة لإنقاذ أهل المنطقة.
 

للتواصل مع القارئ من خلال رقم 01001617750
اقرأ أيضا
سكان شارع جسر النيل فى ميت غمر يشتكون من تلال القمامة ..صور

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

انتشار فيروس كورونا محافظة المنيا الروائح الكريهة انتشار الحيوانات الضالة انتشار القمامة الأمراض والأوبئة انتشار الامراض انتشار أكوام القمامة مركز ديرمواس قرية تل العمارنة

ترشيحاتنا

رئيس المحكمة الدستورية: عندي 5 أولاد.. ومسلسل الاختيار حاجة عظيمة

أحمد موسى : زلزال 5 ريختر أهلاوي في ستاد القاهرة

بعد فوز الأهلي .. القمة 123 تشهد أكبر عدد أهداف على مدار التاريخ بين قطبي الكرة المصرية

جماهير الزمالك تحيي لاعبي الفريق بعد انتهاء مباراة القمة

بيان عاجل من مجلس الأمن بشأن النزاع في إثيوبيا

1.3 مليار دولار.. آبل تتهم السلطات الفرنسية بفرض غرامة باهظة عليها "لأسباب سياسة"

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قمة مشتعلة.. الأهلي في المقدمة بفوز قاسٍ على الزمالك 5-3

500 ألف جنيه.. حماية المستهلك يحذر التجار الممتنعين عن استرجاع السلع السليمة

مرتضى منصور : مش هدخل مكتبي في الزمالك إلا بشرط

ماذا قال ليفربول تزامنًا مع خماسية الأهلي في الزمالك؟

بـ الهولوجرام .. أم كلثوم تظهر على مسرح ‎موسم الرياض

تفاصيل اتهام الإعلامية ماريا معلوف بالخيانة العظمى

الخطيب يغيب عن قمة الأهلي والزمالك.. تعرف على السبب

الاستعانة بـ "بى إن سبورت".. مفاجأة جديدة من يحيى الكومي فى الإسماعيلى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الشعراوي أعاده للفن.. كيف نجا حسن عابدين من الأسر والحكم بالإعدام في فلسطين؟

نوستالجيا .. المخروطة|بتتاكل حلوة وحادقة ومالهاش مثيل في العالم

هزار بايخ قلب بجد.. هل انسحبت المذيعة فرح علي من «ستوديو القمة» على الهواء مباشرة؟

تصريحات كارتيرون تشعل القمة 123.. أرقام وحكايات 217 مباراة جمعت الأهلي والزمالك

فيديو

ماكنتش أعرف هتبقى تريند.. هيفاء وهبي على "عربة ترمس" بفستان سواريه

حكم مباراة القمة 123 يوجه رسالة لجماهير الزمالك والأهلي .. فيديو

تصرّف لافت بين لاعبي الأهلي والزمالك قبل انطلاق القمة 123 .. فيديو

القمة 123.. وصول حافلة الأهلي استاد القاهرة لمواجهة الزمالك .. فيديو

المزيد

ساحة رأي

مريم عيسى تكتب : "ويجز" و"كامننا" وبينهما إفساد الذوق العام

سعاد ياي تكتب: الصين.. 4 خطابات مهمة للانفتاح على العالم

د. صابر حارص يكتب: الفكر الإلحادي يطور نفسه

أحمد نجم يكتب: جرائم مسئولية من؟

مروة لطفي تكتب: حبني على طريقتي

محمود عشيش يكتب : تنسيقية شباب الأحزاب وأمل جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

والله زمان ياولادي

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

اﻟﻤﺰﻳﺪ