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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. المصل واللقاح تفجر مفاجأة حول ذروة الموجة الرابعة لـ كورونا.. وحقيقة اختفاء الإسكندرية

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو، أمس  الخميس، عددا من الأخبار المهمة في مختلف القضايا  نرصد أبرزها فى التقرير التالى:

 

القباج : الرئيس السيسي أقر بزيادة للمعاشات أكثر من المقررة بالقانون.. فيديو
قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أقر بزيادة للمعاشات أكثر من المقررة بالقانون.


ارتفاع في منسوب البحر.. مفاجأة حول اختفاء الإسكندرية

علق الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي البحوث الفلكية، على تصريحات رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بشأن اختفاء الإسكندرية بسبب التغيرات المناخية، قائلا: "حق يراد به باطل".


نستمع لشكاوى المواطنين.. الكهرباء: وداعا لمبدأ « ادفع وبعدين اشتكي» ..فيديو
قال  أيمن حمزة  المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن  الوزارة حريصة على التواصل مع  المواطنين وبحث أي شكوى حول قراءات العدادات الكهربائية  وفواتير الكهرباء .


اغتصاب وقتل.. هند صبري ومنى الشاذلي تبكيان على الهواء|فيديو
تأثرت الفنانة هند صبري، على الهواء، وبكت عندما عرضت الإعلامية منى الشاذلي صورًا لها أثناء جولتها مع برنامج الأغذية العالمية و الذهاب لـ لبنان ودول كثيرة.


المصل واللقاح تفجر مفاجأة حول ذروة الموجة الرابعة لـ كورونا ..فيديو

قال  الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن هناك ارتفاعا ملحوظا في الوفيات وإصابات  كورونا، معقبًا: "أعتقد اننا بدأنا ذروة الموجة الرابعة، ومن المتوقع أن تنخفض الإصابات مع منتصف شهر نوفمبر"


أسامة ربيع: رسوم عبور قناة السويس ستزيد بنسبة 6% عام 2022.. تفاصيل
قال  الفريق أسامة ربيع رئيس قناة السويس ، إن السبب وراء زيادة رسوم العبور لجميع أنواع السفن العابرة للقناة أننا لم نقم بعمل أي نوع من الزيادة منذ سبع سنوات بل بالعكس في عام 2020 قمنا بعمل تخفيضات كبيرة بسبب جائحة كورونا وتدهور حالة الملاحة في هذا الوقت.

 

أسوأها انهيار العملة أمام الدولار .. أزمات متتالية تضرب لبنان |فيديو
عرضت قناة العربية تقريرا عن أكوام من النقود فى ايدى اللبنانيين بلا قيمة.


مصطفى بكري: إيه العنف والغل اللي في جريمة الإسماعيلية دا ..فيديو
قال الإعلامي مصطفى بكري، كان زمان لما تحصل جريمة قتل كانت حديث الشارع المصري، ولكن الأن للأسف العنف المجتمعي أصبح ينتشر بشكل تدريجي في المجتمع.


تربى في دار أيتام.. شاب يبحث عن أهله عبر شاشة صدى البلد ..فيديو
قال محمود عبد الله  شاب تربى في دار أيتام منذ الصغر، إنه يبحث عن أسرته وأهله بعدما عاش لسنوات طويلة في أحد دور الأيتام، مضيفا:" أنا عمري 26 سنة حاليا ".

 

اخبار التوك شو كورونا فيورس كورونا الاسكندرية وزيرة التضامن

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