بـ7 آلاف دولار.. سيدة تتاجر في أعضاء ابنتها

تداول رواد التواصل الإجتماعي في العراق جريمة تقشعر لها الأبدان لسيدة قامت بالمتاجرة بأعضاء ابنتها لجني آلاف الدولارات، و بيع أعضائها لعصابات بيع الاعضاء مقابل الحصول على المال .

وفقا لما نقلته وسائل إعلام عراقية، فإن الشرطة العراقية تلقت إخطارا بوجود جريمة في حق فتاة عراقية قاصر تقوم والدتها بالمتاجرة في أعضائها مقابل الحصول على المال .



أجرت الشرطة تحرياتها، و تأكدت بالفعل من قيام الأم بتلك الجريمة، و قامت ببيع كلية إبنتها مقابل 7 آلاف دولار، و استغلت أن إبنتها قاصر و لن يمكنها أن تشكوها في محضر بالشرطة، و استغلت أيضا صلة القرابة التي ستمنع ابنتها من إبلاغ الشرطة عن والدتها .

قامت الشرطة العراقية بالقبض على والدة الشابة، و حجزها لحين إنتهاء التحقيقات معها و كشف ملابسات القضية و لم يتم إعلان أي شئ يخص القضية منذ لحظة إلقاء القبض عليها .

جدير بالذكر أن القضية حظيت بمتابعة شديدة من رواد التواصل الإجتماعي و دعم كامل للشابة و دعوات من الرواد للشرطة بتوقيع أقصى عقوبة على الأام .

