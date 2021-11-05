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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد النقل بأيام .. عائلة تغادر منزلها الجديد بسبب رسالة غامضة

صدى البلد

تعجب سكان أحد المقاطعات الجنوبية في بريطانيا من عائلة هجرت منزلها الجديدة في المقاطعة رغم روعة تصميمه و مساحته الضخمة إلا أن العائلة الجديدة لم تسكن فيه سوى أسبوعا واحدا . 


وبحسب ما ورد في صحيفة "ديلي ستار"، فإن الملاك الجدد لذلك المنزل فروا هاربين من المنزل عقب عثورهم على رسالة غامضة في السرداب الخاص بالمنزل الجديد و يبدو أن نص الرسالة هو السبب في فرارهم . 

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أشارت الصحيفة إلى أن مالك المنزل تواصل مع السمسار للتفاوض معه في بيع منزله الذي لم يسكن فيه سوى شهرا واحدا و ذلك بعد أن بدأت تشعر عائلته بحركة غريبة  في المنزل و خاصة في منتصف الليل . 


أوضح السمسار إلى أحد سكان المكان أن ملاك المنزل عثروا على رسالة في أول أسبوع حينما وصلوا في غرفة سرية بالمكان أثناء تجول أطفالهم في المكان  نص الرسالة يشير إلى أن ذلك المكان مسكون بأرواح شريرة لا تسمح لأي شخص أن يسكنه" و يعتبر ذلك السبب واقععي إلى حد ما، خاصة بعد فشل السمسار في بيع المنزل لست مرات.

 
جدير بالذكر أن السكان الجدد غادروا المكان بعد إصابة إبنتهم الصغرى بحالة من الذعر بسبب رؤيتها أجسام غريبة تتحرك اثناء الليل، و قرروا أن يتركوا المكان و المغادرة في أسرع وقت.

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