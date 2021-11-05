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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

سيدة كادت تبتر إصبعها بسبب دودة

صدى البلد

أصيبت سيدة بتجلط في دموي في إصبع قدمها بعد إختراق دودة له و تسببها في تسمم جزء كبير من الدماء في الإصبع و تحوله إلى اللون الأسود، و بدأت في نقل العدوى إلى الإصبع التالي له مما أصاب السيدة بحالة من الذعر . 
وفقا لما ورد في صحيفة "ديلي ستار"، فإن سيدة برازيلية في " ريو دي جانيرو"، شعرت بألأم في إصبع قدمها أثناء تواجدها في العمل و لكنها لم تهتم للأمر و استكملت اليوم و لكنها شعرت في نهاية اليوم بألم شديد في إصبع قدمها اليمنى. 

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قالت الشابة أنها صدمت حينما عادت إلى المنزل و رأت إصبع قدمها مصبوغا باللون الأسود و به ما يشبه بالتجلط الدموي، لدرجة أنها لم تتحمل الألم و غادرت المنزل و اتجهت إلى المكستشفى على الفور للكشف عن إصبعها المصاب . 
بعد الفحص السريع في المستفى عقب وصول الشابة إلى هناك، أخبرها الطبيب أن هناك دودو اخترقت جلدها و سممت جزء كبير من إصبعها و تسببت في حدوث تجط دموي و ستحتاج لعملية جراحية لتنظيف الجزء المصاب . 
جدير بالذكر ان الأطباء أخبروا الشابة أن نسبة نجاح العملية قليلة و ليست مطمئنة ، ، و قد يحتاجون لبتر إصبعها لتنظيف المكان المصاب بالتسمم .

 

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