سيدة كادت تبتر إصبعها بسبب دودة

أصيبت سيدة بتجلط في دموي في إصبع قدمها بعد إختراق دودة له و تسببها في تسمم جزء كبير من الدماء في الإصبع و تحوله إلى اللون الأسود، و بدأت في نقل العدوى إلى الإصبع التالي له مما أصاب السيدة بحالة من الذعر .

وفقا لما ورد في صحيفة "ديلي ستار"، فإن سيدة برازيلية في " ريو دي جانيرو"، شعرت بألأم في إصبع قدمها أثناء تواجدها في العمل و لكنها لم تهتم للأمر و استكملت اليوم و لكنها شعرت في نهاية اليوم بألم شديد في إصبع قدمها اليمنى.



قالت الشابة أنها صدمت حينما عادت إلى المنزل و رأت إصبع قدمها مصبوغا باللون الأسود و به ما يشبه بالتجلط الدموي، لدرجة أنها لم تتحمل الألم و غادرت المنزل و اتجهت إلى المكستشفى على الفور للكشف عن إصبعها المصاب .

بعد الفحص السريع في المستفى عقب وصول الشابة إلى هناك، أخبرها الطبيب أن هناك دودو اخترقت جلدها و سممت جزء كبير من إصبعها و تسببت في حدوث تجط دموي و ستحتاج لعملية جراحية لتنظيف الجزء المصاب .

جدير بالذكر ان الأطباء أخبروا الشابة أن نسبة نجاح العملية قليلة و ليست مطمئنة ، ، و قد يحتاجون لبتر إصبعها لتنظيف المكان المصاب بالتسمم .