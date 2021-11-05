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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

نظرا لأهمية موقعه.. "راشد": نعمل منذ عامين لتطوير محاور بديلة لشارع الهرم فيديو

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة،إنه كان لابد من تحديد محاور بديلة لشارع الهرم، وذلك بهدف أن  يتم تخفيف الحمل المروري منه ، لذا يتم العمل منذ عامين على تطويره.

واكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" ، أن  شارع الهرم بالجيزة من الشوارع المهمة في المحافظة بأكملها، هذه الأهمية جعلته من أكثر الأماكن التي تعاني من التكدس المروري.

وأشار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إلى  أن محور محمد أنور السادات سيكون موازي لشارع الهرم بطول ٦ كيلو متر لتخيف العبء من شارع الهرم، كاشفا أنه أنه سيتم إغلاق الاتجاه القادم من الهرم لميدان الجيزة بشكل كلي حتى يتم الانتهاء من أعمال التطوير والتحديث بهذا المكان.

واتخذ اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أمرا حازما حيال سيارات النقل الجماعي والسرفيس التي تعيق حركة المارة والسيارات، وتتسبب في إحداث إعاقات مرورية كبيرة، كما كلف رئيس حي شمال الجيزة ورئيس جهاز السرفيس  بسحب تراخيص عدداً من سيارات النقل الجماعي والسرفيس لقيامهم بالانتظار بنهر الطريق بشارع الوحدة في تقاطعه مع ترعة السواحل.

محافظ الجيزة التطوير محمد انور السادات شارع الهرم المرور

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