مصطفى بكري: إيه العنف والغل اللي في جريمة الإسماعيلية دا.. القباج: تكاليف تكافل وكرامة تصل إلى مليار و600 مليون جنيه شهريا

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات القليلة الماضية العديد من القضايا الهامة والأخبار العاجلة التي تهم الكثير من القراء، ونعرضها لكم خلال التقرير التالي:

مصطفى بكري: إيه العنف والغل اللي في جريمة الإسماعيلية دا ..فيديو

قال الإعلامي مصطفى بكري، كان زمان لما تحصل جريمة قتل كانت حديث الشارع المصري، ولكن الأن للأسف العنف المجتمعي أصبح ينتشر بشكل تدريجي في المجتمع.

وأضاف مصطفى بكري ، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار” عبر فضائية “صدى البلد” ، عنف أكبر من رجال الأمن، مشيرا إلى أن الشرطة تحاول حل تلك المشاكل، ومهمتهم الأساسية أمن وإستقرار الدولة.

القباج: تكاليف تكافل وكرامة تصل إلى مليار و600 مليون جنيه شهريا.. فيديو

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي، إن هناك 3.8 مليون أسرة بما يعادل 1.4مليون مواطن مستفيدين من برامج تكافل وكرامة.

وأضافت نيفين القباج، خلال لقاء لها لبرنامج “كلمة السر” عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري”، تكاليف برنامج تكافل وكرامة تصل إلى مليار و600 مليون جنيه شهريا.

حقيقة تعرض مدينة الإسكندرية للغرق..فيديو

قال دكتور عطية الطنطاوي، أستاذ المناخ، والقائم بأعمال عميد كلية الدراسات الأفريقية العليا، أن الحديث عن غرق الإسكندرية ليس كلاما جديدا.

وأضاف عطية الطنطاوي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد” تقديم الإعلامي حمدي رزق، أن هناك توقعات بأرتفاع درجة حرارة كوكب الأرض 4 درجات بحلول عامة 2100.

المصل واللقاح تفجر مفاجأة حول ذروة الموجة الرابعة لـ كورونا ..فيديو

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن هناك ارتفاعا ملحوظا في الوفيات وإصابات كورونا، معقبًا: "أعتقد اننا بدأنا ذروة الموجة الرابعة، ومن المتوقع أن تنخفض الإصابات مع منتصف شهر نوفمبر"

وتابع "الحداد"، مداخلة هاتفية على فضائية "الحدث اليوم"، أن عدد الوفيات بالأمس وصل لـ60 حالة وفاة ، متمنيًا أن تكون هذه ذروة الإصابات في الموجة الرابعة، ومن ثم استقرار عد الإصابات، وبعد ذلك انخفاض الإصابات.

الموسيقار هاني مهنا عن أغاني الراب: استحالة أعمل حاجة زي كدة.. فيديو

قال الموسيقار هاني مهنا، إنني أتابع أغاني الراب، مؤكدا أن الشباب مقبل عليها لأنه نوع جديد من الأغاني ويعتمد على الكلمات.

وأضفا هاني مهنا، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة السر” عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري”، أن هذا النوع من الأغاني ليس في حاجة إلى إبداع، مشيرا إلى أن أسلوبه سهل على من يسمعه.





اغتصاب وقتل.. هند صبري ومنى الشاذلي تبكيان على الهواء|فيديو

تأثرت الفنانة هند صبري، على الهواء، وبكت عندما عرضت الإعلامية منى الشاذلي صورًا لها أثناء جولتها مع برنامج الأغذية العالمية و الذهاب لـ لبنان ودول كثيرة.

وقالت هند صبري لـ منى الشاذلي :" كل مرة بتخلينى أعيط لترد منى الشاذلي انتى اللى بتخلينى أعيط يا هند".

ويجز عن حفلته الأخيرة: لما شوفت صورة الجمهور حسيت أنهم نمل.. فيديو

علق مطرب الراب ويجز، على الحفل الغنائي الذي أحياه في ساحة مركز المنارة، قائلا: "تفاجئنا بعدد الحائرين واتبسطنا في الحفلة، وحمدت ربنا ولما شوفت الصورة حسيت أنهم نمل".

وأضاف "ويجز"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "جمهوري شريحة تتراوح سنها من 16 إلى 40 سنة، والناس الأكبر من كدا بدأوا يسمعوا المزيكا بتاعتي".



مدير أعمال ويجز : الناس انصدمت من أعداد الجمهور.. ونجاحه كان باهرا.. فيديو

قال عاصم تاج، مدير أعمال “ويجز”، أن النجاح الذي حققه ويجز كان باهرا، مؤكدا أنه خلال الفترة الأخيرة أصبح الراب يحقق نجاحات ومطلوبا من الشباب.

وأضاف عاصم تاج، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة السر” عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري”، أن كلام أغاني الراب مفهوم، مشيرا إلى أن المواضيع التي تتناولها “الراب”، هي صوت الشارع وهي الأقرب للشباب وهو سبب النجاح.

نستمع لشكاوى المواطنين.. الكهرباء: وداعا لمبدأ « ادفع وبعدين اشتكي» ..فيديو

قال أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزارة حريصة على التواصل مع المواطنين وبحث أي شكوى حول قراءات العدادات الكهربائية وفواتير الكهرباء .

وأضاف أيمن حمزة في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" لا يوجد مبدأ «ادفع بعد كده اشتكي» بتاع زمان وأي شكوى للمواطن يتم بحثها ولو له حق يحصل على حقه بشكل فوري ولا يقوم بدفع الأموال ".



سليمان عيد يسرد أحداثا عن حياته الشخصية لأول مرة.. فيديو

قال الفنان سليمان عيد إن أبناءه يشبهونه كثيرا فى خفة الظل والكوميديا قائلا: "بنتى دمها خفيف أصلا و ابنى خريج بكالوريوس تجارة و بيغنى".

وأضاف سليمان عيد خلال حوارة ببرنامج "سهرانين" تقدي الفنان "أمير كرارة" على قناة" ON": "وأنا و مراتى فى شهر العسل فى امبابة كان امنيتنا يكون عندنا ولد و بنت وقلتلها الولد يبقي اسمه عبد الرحمن بحرف العين زيك والبنت سين زيي سلمى".