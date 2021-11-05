أجرأ إطلالات بوسي شلبي.. ومخاطر تناول الجبنة ونوع من الفاكهة يصيبك بحصوات الكبد

نشر موقع صدى البلد أخبارا هامة خلال الساعات الماضية في مجالي الصحة والمرأة، يمكنك التعرف عليها خلال التقرير التالي

يعتبر الجبن مصدرًا جيدًا للكالسيوم والبروتين ، ولكنه قد يحتوي أيضًا على نسبة عالية من الدهون المشبعة والصوديوم.

يتجنب بعض الأشخاص جبن الألبان بسبب حساسية الحليب أو عدم تحمل اللاكتوز ، لأنهم يتبعون نظامًا غذائيًا لإنقاص الوزن ، أو كجزء من نظام غذائي نباتي.

يقدم الجبن عددًا من الفوائد الصحية ، بعضها مفاجئ. سواء كان اختيارًا صحيًا أم لا ، يعتمد على الفرد ونوع وكمية الجبن المستهلكة.

تصدرت تصدرت الاعلامية بوسى شلبى محركات البحث على جميع وسائل التواصل الاجتماعي بمجموعة من الصور والتي ظهرت خلالها بوضع مكياج مختلف غير من ملامحها.





و دشن عدد من رواد السوشيال ميديا هشتاج اسم بوسى شلبى عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة “تويتر”.

على الرغم من فوائد البابايا وغناها بالفيتامينات مثل A و C و B و E ؛ والمعادن مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم. والمركبات الفينولية مثل بيتا كاروتين إلا أن هناك العديد من الأفراد ممنوعون من تناولها إليك من هم الممنوعون من تناولها وفقا لموقع بولد سكاى الهندى

فيتامينات لا حصر لها.. تعرف على فوائد البابايا

فواكه مفيدة للأم المرضعة.. أبرزها الموز والتين

1. الحوامل

تسبب البابايا تقلصات الرحم و الإجهاض لذا يجب على النساء الحوامل التوقف عن تناولها



2. ضعف الكبد

أوراق البابايا تسبب مشاكل فى الكبد وتسبب النزيف والالتهاب. لذلك ، يجب على الأشخاص الذين يعانون من ضعف الكبد تجنبها أو تقليل من تناولها

3. الأشخاص الذين يعانون من عدم انتظام ضربات القلب

يمكن للأشخاص الذين يعانون من حالات عدم انتظام ضربات القلب مثل عدم انتظام دقات القلب أن يعانون من تدهور حالتهم بسبب استهلاك البابايا.

على الرغم من أن كمية صغيرة من المركب غير مؤذية تمامًا للأشخاص المصابين بأمراض القلب ، إلا أن الإفراط فيها يمكن أن يكون ضارًا.

4. المصابون بحصوات الكلى



تحتوي البابايا على كمية وفيرة من فيتامين سي ، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية ، تحتوي 100 جرام من البابايا على 60.9 مجم من فيتامين سي ، على الرغم من أن فيتامين سي هو أحد مضادات الأكسدة الرائعة ويلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على صحة الجهاز المناعي ، إلا أن تناول الكثير من فيتامين سي يمكن أن يؤدي إلى ذلك. تؤدي إلى تكوين حصوات الكلى أكسالات الكالسيوم أو تفاقم الأعراض لدى الأشخاص المصابين بالفعل بهذه الحالة.







