عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أجرأ إطلالات بوسي شلبي.. ومخاطر تناول الجبنة ونوع من الفاكهة يصيبك بحصوات الكبد

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد أخبارا هامة خلال الساعات الماضية في مجالي الصحة والمرأة، يمكنك التعرف عليها خلال التقرير التالي

 

أبرزها الصداع والأملاح .. مخاطر لا تتوقعها لتناول الجبنة

 

يعتبر الجبن مصدرًا جيدًا للكالسيوم والبروتين ، ولكنه قد يحتوي أيضًا على نسبة عالية من الدهون المشبعة والصوديوم.

يتجنب بعض الأشخاص جبن الألبان بسبب حساسية الحليب أو عدم تحمل اللاكتوز ، لأنهم يتبعون نظامًا غذائيًا لإنقاص الوزن ، أو كجزء من نظام غذائي نباتي.

يقدم الجبن عددًا من الفوائد الصحية ، بعضها مفاجئ. سواء كان اختيارًا صحيًا أم لا ، يعتمد على الفرد ونوع وكمية الجبن المستهلكة.

 

بعد تصدرها التريند.. بوسي شلبي في اجرأ اطلالات تثير الجدل بأنوثتها

 

تصدرت تصدرت الاعلامية بوسى شلبى محركات البحث على جميع وسائل التواصل الاجتماعي بمجموعة من الصور والتي ظهرت خلالها بوضع مكياج مختلف غير من ملامحها.


 

و دشن عدد من رواد السوشيال ميديا هشتاج اسم بوسى شلبى  عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة “تويتر”.

 

 

أحذرى تناول هذه الفاكهة.. تصيبك بحصوات الكبد

على الرغم من فوائد البابايا وغناها بالفيتامينات مثل A و C و B و E ؛ والمعادن مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم. والمركبات الفينولية مثل بيتا كاروتين إلا  أن هناك العديد من الأفراد ممنوعون من تناولها إليك من هم الممنوعون من تناولها  وفقا لموقع بولد سكاى الهندى

فيتامينات لا حصر لها.. تعرف على فوائد البابايا
فواكه مفيدة للأم المرضعة.. أبرزها الموز والتين
1.  الحوامل

تسبب البابايا تقلصات الرحم و الإجهاض لذا يجب على النساء الحوامل  التوقف عن تناولها


2. ضعف الكبد

 أوراق البابايا تسبب مشاكل فى  الكبد  وتسبب  النزيف والالتهاب. لذلك ، يجب على الأشخاص الذين يعانون من ضعف الكبد تجنبها أو تقليل من تناولها

3. الأشخاص الذين يعانون من عدم انتظام ضربات القلب

يمكن للأشخاص الذين يعانون من حالات عدم انتظام ضربات القلب مثل عدم انتظام دقات القلب أن يعانون من تدهور حالتهم بسبب استهلاك البابايا.

على الرغم من أن كمية صغيرة من المركب غير مؤذية تمامًا للأشخاص المصابين بأمراض القلب ، إلا أن الإفراط فيها يمكن أن يكون ضارًا.

4.  المصابون بحصوات الكلى

تحتوي البابايا على كمية وفيرة من فيتامين سي ، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية ، تحتوي 100 جرام من البابايا على 60.9 مجم من فيتامين سي ، على الرغم من أن فيتامين سي هو أحد مضادات الأكسدة الرائعة ويلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على صحة الجهاز المناعي ، إلا أن تناول الكثير من فيتامين سي يمكن أن يؤدي إلى ذلك. تؤدي إلى تكوين حصوات الكلى أكسالات الكالسيوم أو تفاقم الأعراض لدى الأشخاص المصابين بالفعل بهذه الحالة.
 

 



 

الصحة نظام غذائى بوسي شلبي سوشيال ميديا الصحة والمرأة نشر موقع صدى البلد موقع صدى البل

ترشيحاتنا

هو تاني .. بيراميدز يعلن عن رجل مباراة الفريق أمام الاتحاد السكندري

دعاء جوف الليل الأخير.. 12 كلمة لا ترد في يوم الجمعة

تأجيل انتخابات اتحاد الكرة الطائرة 15 يوما..تفاصيل

ليس لترضية الأهلي والزمالك...عصام عبد الفتاح يكشف سر وجود حكم إضافي بمباراة القمة

8 كلمات رددها عندما تكون فى حالة نفسية سيئة

بـ7 آلاف دولار.. سيدة تتاجر في أعضاء ابنتها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طوفان بحري.. "البحوث الفلكية" تكشف حقيقة إختفاء مدينة الاسكندرية

هيئة الدواء توجه نداء عاجلا للحاصلين علي لقاح كورونا مؤخرا

ارتفاع في منسوب البحر.. مفاجأة حول اختفاء الإسكندرية.. فيديو

العالم يفقد رئتيه..وكارثة جديدة تتسبب في تحول غابات الأمازون

خالٍ من أي اضطرابات.. تقرير الطب الشرعي عن المتهم بجريمة الإسماعيلية

الصحة: تسجيل 911 إصابة جديدة بفيروس كورونا .. و 57 حالة وفاة

أبرزها الصداع والأملاح .. مخاطر لا تتوقعها لتناول الجبنة

هدد المواطنين بـ سيف.. ضبط أحد أباطرة تجارة الحبوب المخدرة بالغربية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث؟.. بعد جريمة دبور الاسماعيلية وحصار خُط الفيوم.. شاب يذبح والديه بالاسكندرية

مدحت صالح بشعل حفل الموسيقى العربية| صور

دشنه مصطفى أمين..على عكس الـ «فالنتين»..عيد الحب المصري سببه جنازة عجوز

كيف تسبب الإرهاب في تعرض الألفي للاغتيال قبل إقالته

فيديو

فيديو جراف.. تعرف على عقوبة الشغب بين جماهير الأهلي والزمالك في القمة

فيديوجراف| من أجمل معاني الحب.. شاب يخلع أسنانه ويهديها لـ حبيبته

تحسبا لـ سقوط أديس أبابا.. الإثيوبيون يتكالبون على سحب الأموال وتخزين الغذاء

فيديوجراف| باط مايان السيد يتصدر التريند.. والفنانة لمنتقديها: أنا حرة

المزيد

ساحة رأي

د. صابر حارص يكتب: الفكر الإلحادي يطور نفسه

أحمد نجم يكتب: جرائم مسئولية من؟

مروة لطفي تكتب: حبني على طريقتي

محمود عشيش يكتب : تنسيقية شباب الأحزاب وأمل جديد

ضياء العطيفي يكتب : الميراث الحائر للمتحول الجنسي

هدى عامر تكتب: زيارة 50 دولة من دون طائرة!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

اﻟﻤﺰﻳﺪ