هيفاء وهبي: صاحب عربية الترمس قالي مش هبيع عليها تاني من بعد ما أكلتي منها

قالت الفنانة هيفاء وهبى إنها دائما تسعد بتجولها فى شوارع مصر، كاشفة أنها أثناء سيرها قد رأت عربة ترمس في بورسعيد، و قررت التصوير مع العربة لأنها أحد معالم الشوارع في بورسعيد والشوارع فى مصر بشكل عام.

وأضافت الفنانة هيفاء وهبى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة "إم بي سي مصر" أن عربة الترمس لها طابع وجمال خاص، معلقة "شكل وجمال عربة الترمس عجبني وصاحب العربة قال لي مازحا مش هبيع ترمس عليها تاني من بعد ما أكلتي منها، وتذوقت الترمس وكان حلو وجميل".

وأشارت الفنانة هيفاء وهبى، "صورتى مع عربة الترمس في بورسعيد كانت صدفة و طبيعية دون تكلف وتلقائية".

وأكدت الفنانة هيفاء وهبى أنها كانت كثيراً ما تسمع عن محافظة بورسعيد ولكن لم يسبق لها زيارتها من قبل، مشيرة إلى أنها لم تترد في الموافقة على الغناء في حفلة بمحافظة بورسعيد.

وأوضحت الفنانة هيفاء وهبى أنها حصلت على ترحيب واستقبال كبير من الجمهور البروسعيدي، مؤكدة أن الشعب البورسعيدي غير متكلف في معاملاته، مكملة أن هذه الحفلة لن تكون الأخيرة وأنها سترحب بأي حفلات لها بهذه المحافظة الجميلة.