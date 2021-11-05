حملات مكثفة على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز بدمياط وتحرير 1071 محضرا تموينيا

محافظة دمياط

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط عن تحرير (١٠١٧) محضر ضد المخالفين خلال الحملات التى شنتها على مدار أكتوبر الماضى . حيث تم تحرير (١٢٨) محضر للمخابز لوجود مخالفات منها نقص وزن رغيف الخبز و عدم الإلتزام بالمعايير والموازين المقررة والعمل دون ترخيص .

وبالمتابعة الميدانية من خلال الحملات المفاجئه التي شنتها المديرية على الأسواق لمتابعة حركة السلع ، فقد تم تحرير (٨٨٩) محضر لوجود مخالفات تنوعت ما بين عدم الإعلان عن الأسعار وضبط حالات غش تجاري وعدم وجود شهادات صحية والذبح خارج المجازر .

وفي السياق ذاته ،فقد قامت المديرية بأخذ (٩٥) عينة غذائية بما فيهم حلوى المولد للتأكد من مطابقتهم للمواصفات المطلوبة ،وكذا (٨٠) عينة من المطاحن، منهم (٢٠) عينه من القمح المعد للطحن وعدد (٢٠) عينة دقيق،و (٤٠) عينة نخالة.

هذا وقد أكدت المديرية حرصها على تكثيف المرور على المنشأت التموينية بأنواعها ومكافحة الغش التجاري وضمان وصول الدعم لمستحقيه حيث أنها لا تدٌخر جهداً في المرور و المتابعة على الأسواق والمخابز ومستودعات المواد البترولية بصفة مستمرة .

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بضرورة تكثيف وتشديد الحملات الرقابية على الأسواق و المخابز ومستودعات الغاز ، وكذا التأكد من توافر السلع و المواد البترولية بالأسواق بالأسعار المحددة ، والتزام المخابز بتوفير الخبز بالمواصفات والموازين المقررة و الإعلان عن أسعار على السلع بالأسواق.

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