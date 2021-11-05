عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة دمياط

حملات مكثفة على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز بدمياط وتحرير 1071 محضرا تموينيا

صدى البلد

 

 

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط عن تحرير (١٠١٧) محضر ضد المخالفين خلال الحملات التى شنتها على مدار أكتوبر الماضى . حيث تم تحرير  (١٢٨) محضر للمخابز لوجود مخالفات منها نقص وزن رغيف الخبز و عدم الإلتزام بالمعايير والموازين المقررة والعمل دون ترخيص . 

وبالمتابعة الميدانية من خلال الحملات المفاجئه التي شنتها المديرية على الأسواق لمتابعة حركة السلع ، فقد تم تحرير (٨٨٩) محضر لوجود مخالفات تنوعت ما بين عدم الإعلان عن الأسعار وضبط حالات غش تجاري وعدم وجود شهادات صحية والذبح خارج المجازر . 

وفي السياق ذاته ،فقد قامت المديرية بأخذ (٩٥) عينة غذائية بما فيهم حلوى المولد للتأكد من مطابقتهم للمواصفات المطلوبة ،وكذا (٨٠) عينة من المطاحن، منهم (٢٠) عينه من القمح المعد للطحن وعدد (٢٠) عينة دقيق،و (٤٠) عينة نخالة. 

هذا وقد أكدت المديرية حرصها على تكثيف المرور على المنشأت التموينية بأنواعها ومكافحة الغش التجاري وضمان وصول الدعم لمستحقيه حيث أنها لا تدٌخر جهداً في المرور و المتابعة على الأسواق والمخابز ومستودعات المواد البترولية بصفة مستمرة .

 

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بضرورة تكثيف وتشديد الحملات الرقابية على الأسواق و المخابز ومستودعات الغاز ، وكذا التأكد من توافر السلع و المواد البترولية بالأسواق بالأسعار المحددة ، والتزام المخابز بتوفير الخبز بالمواصفات والموازين المقررة و الإعلان عن أسعار على السلع بالأسواق. 

أقرأ أيضا 

رئيس جامعة دمياط يركل ضربة البداية لمباراة كرة القدم في اليوم الرياضي

دمياط الدكتورة منال عوض محضر تمويني السوق السوداء تهرب ضريبي

موضوعات متعلقة

كنيسة القيامة المعمدانية تطلق برنامج «ساعدني اتعلم»

ترشيحاتنا

هو تاني .. بيراميدز يعلن عن رجل مباراة الفريق أمام الاتحاد السكندري

دعاء جوف الليل الأخير.. 12 كلمة لا ترد في يوم الجمعة

تأجيل انتخابات اتحاد الكرة الطائرة 15 يوما..تفاصيل

ليس لترضية الأهلي والزمالك...عصام عبد الفتاح يكشف سر وجود حكم إضافي بمباراة القمة

8 كلمات رددها عندما تكون فى حالة نفسية سيئة

بـ7 آلاف دولار.. سيدة تتاجر في أعضاء ابنتها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طوفان بحري.. "البحوث الفلكية" تكشف حقيقة إختفاء مدينة الاسكندرية

هيئة الدواء توجه نداء عاجلا للحاصلين علي لقاح كورونا مؤخرا

ارتفاع في منسوب البحر.. مفاجأة حول اختفاء الإسكندرية.. فيديو

العالم يفقد رئتيه..وكارثة جديدة تتسبب في تحول غابات الأمازون

خالٍ من أي اضطرابات.. تقرير الطب الشرعي عن المتهم بجريمة الإسماعيلية

الصحة: تسجيل 911 إصابة جديدة بفيروس كورونا .. و 57 حالة وفاة

أبرزها الصداع والأملاح .. مخاطر لا تتوقعها لتناول الجبنة

هدد المواطنين بـ سيف.. ضبط أحد أباطرة تجارة الحبوب المخدرة بالغربية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث؟.. بعد جريمة دبور الاسماعيلية وحصار خُط الفيوم.. شاب يذبح والديه بالاسكندرية

مدحت صالح بشعل حفل الموسيقى العربية| صور

دشنه مصطفى أمين..على عكس الـ «فالنتين»..عيد الحب المصري سببه جنازة عجوز

كيف تسبب الإرهاب في تعرض الألفي للاغتيال قبل إقالته

فيديو

فيديو جراف.. تعرف على عقوبة الشغب بين جماهير الأهلي والزمالك في القمة

فيديوجراف| من أجمل معاني الحب.. شاب يخلع أسنانه ويهديها لـ حبيبته

تحسبا لـ سقوط أديس أبابا.. الإثيوبيون يتكالبون على سحب الأموال وتخزين الغذاء

فيديوجراف| باط مايان السيد يتصدر التريند.. والفنانة لمنتقديها: أنا حرة

المزيد

ساحة رأي

د. صابر حارص يكتب: الفكر الإلحادي يطور نفسه

أحمد نجم يكتب: جرائم مسئولية من؟

مروة لطفي تكتب: حبني على طريقتي

محمود عشيش يكتب : تنسيقية شباب الأحزاب وأمل جديد

ضياء العطيفي يكتب : الميراث الحائر للمتحول الجنسي

هدى عامر تكتب: زيارة 50 دولة من دون طائرة!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

اﻟﻤﺰﻳﺪ