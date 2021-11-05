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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

مجلة الثقافة الجديدة تنشر فصلًا من رواية "ما بعد الحياة" لصاحب نوبل

صدى البلد

صدر العدد الجديد من مجلة "الثقافة الجديدة"، عدد نوفمبر 2021 برئاسة تحرير الشاعر، مسعود شومان، الذي تأتي افتتاحيته بعنوان: "بين خبيئة صلاح الراوي وكنوز المحميات الإنسانية"، إذ يسرد فيها بعضًا من سيرة ومسيرة الدكتور صلاح الراوي قائلًا إن: "رحلته لم تكن يسيرة، بل كانت مليئة بالأشواك، ككل أبناء الفقراء. تعلّم المقاومة من الحياة الخشنة التي عاشها واقتنى الرضا وانحاز لقيم أبناء الجماعة الشعبية، وأدرك مبكرًا ما تحمله نصوصهم من جمال فاتن".


كما تطرق لأهمية محميات مصر الطبيعية متسائلًا: "هل ندرك أهمية ما لدينا من محميات؟ وهل نستطيع أن نحافظ على هذه الكنوز العظيمة التي تعكس تنوعًا هائلًا على المستوى البيولوجي، فضلًا عن التنوع الجيولوجي والنباتي والحيواني؟ والأهم من ذلك كله كيف نحافظ على المحميات الإنسانية عبر فهم البعد الإيكولوجي وما مدى تأثير الطبيعة وتنوعها في النتاج الإنساني".

محميات مصر

 

وقد أعدت المجلة ملفًا بعنوان "دهشة الحكايات في كنوز المحميات"، حيث يجوب الملف محميات مصر واصفًا أهم ملامحها وسماتها وما يتعلق بها من أبعاد طبيعية وإنسانية، وقد كتب في هذا الملف عدد من الكتاب والباحثين، وفيه كتب د. حمدي سليمان "سانت كاترين.. محمية لعلاج الروح والجسد"، كما نطالع مقال د. انتصار علي حسن الذي جاء بعنوان "محميات جنوب سيناء"، بينما عرج حاتم عبد الهادي السيد على محميات سيناء عبر مقاله "هنا محميات سيناء.. قراءة في التاريخ الثقافي"، وكتب أمل سالم "وادي دجلة" و"الغابة المتحجرة" و"قبة الحسنة".. كنوز القاهرة المنسية"، كما تناول عصام الزهيري "محميات الفيوم بين "عين الشاعر" و"قارة جهنم"، وجاء مقال نور سليمان بعنوان "كهف سنور" بنى سويف.. محمية أحجار النحاتين المصريين"، كما نطالع مقال طارق فراج "محميات الصحراء الغريبة.. متحف مفتوح لآثار الإنسان القديم"، كما كتب عبد الكريم الحجراوي "محمية الدبابية.. 55 مليون سنة في خدمة طبقات الأرض"، واختتم الملف بمقال أحمد أبو خنيجر الذي جاء بعنوان "سالوجا" و"غزال" و"وادي العلاقى".. محميات تواجه المخاطر".
وتقدم المجلة أيضًا فصلًا من رواية "ما بعد الحياة" للكاتب عبد الرزاق قرنح الحاصل على جائزة نوبل 2021، وترجمة راشدة رجب، وفى باب مواجهات حوار للكاتب محمد السيد عيد الذي يقول: "الكاكى ما يزال تحت جلدى وتعلمت من الجندية الدقة والالتزام"، وحوار لمسعود شومان.

بصمة فنية

 

كما يحتفي العدد بلوحات الفنانة إيفيلين عشم الله؛ صاحبة البصمة الفنية الخاصة التي تكمن في خيالاتها الطفولية ووعيها المستمد من الحكايات الخرافية والتصوير العجائبي الذي لا يأتي بوصفه عنصرًا لإخافة الذوات؛ لكنه يتجلى عبر اللون مبهجًا ليعلن عن عالم النسوة من الفلاحات وهن يداعبن طيورهن ويسقين زورعهن.

يذكر أن المجلة تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، ويرأس تحريرها الشاعر والباحث مسعود شومان ويدير تحريرها الشاعر محمود خير الله وسكرتير التحرير الناقد مصطفى القزاز والمخرج الفني الفنان وليد يوسف.

 

الثقافة الجديدة عبدالرزاق قرنح صلاح الراوي المحميات الإنسانية مسعود شومان

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