بداخله استروكس وآيس وسلاح..ضبط مصنع مخدرات بباب الشعرية

نجح رجال المباحث فى ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بإتخاذ مسكن أحدهما وكراً لتصنيع المواد المخدرة.

فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة باب الشعرية قيام شخصين "لهما معلومات جنائية" بتصنيع المواد المخدرة وإتخاذهما من مسكن أحدهما الكائن بدائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما حال مزاولتهما لنشاطهما الإجرامى ، وبحوزتهما (كمية من مخدر الإستروكس وزنت 6 كيلو جرام- 100 جرام لمخدر الآيس- 150 جرام لمخدر البودر- 50 جرام لمخدر الكيتامين- بعض أدوات التصنيع- فرد خرطوش).

بمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة المواد المخدرة والإتجار فيها.