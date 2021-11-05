وليد صلاح عبد اللطيف : كثرة النجوم بالأهلي أزمة لموسيماني أمام الزمالك

قال وليد صلاح عبداللطيف، نجم الزمالك السابق، إن فقدان الأهلي للقب الدوري وهزيمة السوبر أدى إلى عدم ثقة الجماهير الحمراء في مدربها، بيتسو موسيماني.



وأضاف وليد صلاح عبداللطيف ، خلال برنامج «ملعب البلد» الذي يقدمه إيهاب الكومي على قناة « صدى البلد»، إن كثرة عدد النجوم في الأهلي، تسبب أزمة كبيرة للمدرب الجنوب إفريقي وتصيبه بالتشويش، بدلا من استغلال ذلك لمصلحة الفريق.

وأكمل:" هناك عدد من النجوم، يتفاجئون بالجلوس على دكة البدلاء رغم تألقهم، وهو ما يسبب الاندهاش لجماهير الأهلي، في المقابل هناك بعض الاستقرار لدى الزمالك رغم الأزمات الإدارية".

وتابع:" المعطيات تقول أن الأهلي أثقل على مستوى اللاعبين، ولكن داخل الملعب هناك تفوقا من جانب الزمالك، فتشكيل الزمالك أصبح ثابتا ولديه استقرار فني".

ويلتقي الأهلي و الزمالك في الثامنة مساء اليوم الجمعة في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

ومن المتوقع ان يكون تشكيل الأهلي كالتالي

حراسة المرمى : محمد الشناوي.

الدفاع : أكرم توفيق وبدر بانون وأيمن أشرف وعلي معلول.

الوسط : عمرو السولية وحمدي فتحي واليو ديانج ومحمد مجدي أفشه وبيرسي تاو.

الهجوم: محمد شريف.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل.

الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود علاء – محمود الونش – محمد عبد الشافي.

الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – يوسف أوباما – أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي.

الهجوم: سيف الدين الجزيري.

ويسعي النادي الأهلي تحت قيادة مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني لتحقيق الفوز الثالث في بطولة الدوري لطمأنة الجمهور واستعاده درع الدوري الذي حققه الزمالك الموسم الماضي.

بينما يحاول الزمالك بقيادة الفرنسي كارتيرون تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط دفاعا عن لقب الدوري الذي حققه الموسم الماضي علي حساب غريمه الأهلي.

موسيماني ضد كارتيرون

والتقيا المدربان للمرة الأولي في عام 2015 حينما كان كارتيرون مديرا فنيا لفريق مازيمبي الكونغولى وموسيماني مديرا فنيا لفريق صن داونز الجنوب إفريقي.

نجح كارتيرون في تحقيق الفوز على موسيماني في ذهاب دور الـ32 بنتيجة 3-1 اما في لقاء العودة فاز الجنوب افريقي بنتيجة هدف دون رد ولكنه غادر البطولة التى نجح بعد ذلك مازيمبي في التتويج بلقبها .



المواجهة الثالثة كانت في نهائي بطولة دورى أبطال إفريقيا وحقق الأهلي الفوز علي الزمالك بنتيجة هدفين مقابل هدف.



وفي بطولة الدورى المصري تقابل الأهلي و الزمالك تحت نفس القيادة الفنية الموسم الماضي وحقق الأحمر الفوز بنتيجة هدفين مقابل هدف وتعادلا إيجابيا في الدور الثاني.