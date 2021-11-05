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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ليس لترضية الأهلي والزمالك...عصام عبد الفتاح يكشف سر وجود حكم إضافي بمباراة القمة

صدى البلد

كشف عصام عبد الفتاح رئيس لجنه الحكام عن سر وجود حكم اضافي في مباراة القمة بين الأهلي والزمالك اليوم في الجوله الثالثه من الدوري المصري الممتاز .

وأكد عصام عبد الفتاح في تصريحات لقناة “ اون تايم سبورت ” أن احد الحكام المساعدين أصيب أول أمس في مباراة للدوري وهو أمر وارد الحدوث مثلما يحدث للاعبين مشددا أن سامي هلهل لن يكون حكم اضافي للفيديو  ولكنه سيتواجد خارج غرفه الفار .

وأضاف أن وجود هلهل خوفا من إصابة اي من الحكام المساعدين مشددا أن اللجنه تدرس تعميم الفكرة في كافة مباريات الدوري المصري .

وأكمل ان وجود حكم اضافي ليس الغرض منه ترضية الأهلي أو الزمالك مطلقا.

وعن أداء الحكام منذ بداية الدوري فأكد أن الأداء رائع وكان هناك خطأ واحد فقط لأحد الحكام وهو أمر مقبول مشددا أن الأداء بشكل عام جيد.

 

نحمد عادل حكما لمباراة الزمالك والأهلي


أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة عصام عبد الفتاح، عن طاقم حكام مباراة الزمالك والأهلي المقرر لها في الثامنة مساء غدٍ الجمعة على ستاد القاهرة الدولي ضمن الجولة الثالثة من بطولة الدوري.

وجاء طاقم الحكام كالتالي:-

محمد عادل حكما للساحة
أحمد حسام طه ويوسف البساطي مساعدان
أمين عمر حكما رابعا
أحمد الغندور حكما للفيديو
عبد العزيز السيد مساعدا حكم الفيديو 
سامي هلهل مساعدا احتياطيا

 

الدوري المصري اتحاد الكرة الأهلي والزمالك لجنة الحكام عصام عبد الفتاح الزمالك الأهلى

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ليس لترضية الأهلي والزمالك...عصام عبد الفتاح يكشف سر وجود حكم إضافي بمباراة القمة

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