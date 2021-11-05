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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هو تاني .. بيراميدز يعلن عن رجل مباراة الفريق أمام الاتحاد السكندري

صدى البلد

أعلن نادي بيراميدز عن رجل مباراة الفريق أمام الاتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

ونشر الحساب الرسمي لـ بيراميدز عبر موقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” صوره لـ عبدالله السعيد وعلقت : “ هو تانى، هو عبد الله السعيد، هو رجل مباراة الليلة ”.

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز فوزاً ثميناً أمام الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف دون رد  فى المباراة التى جمعت بينهما على استاد الدفاع الجوى فى إطار مباريات الأسبوع الثالث من الدوري المصري الممتاز.

وتعرض شريف إكرامي للإصابة دون تدخل من عناصر الاتحاد السكندري، حيث أشار لوجود إصابة عضلية اضطر الجهاز الفني لاستبداله وشارك، المهدي سليمان بدلا منه في الدقيقة 41.

وسجل الهدف الأول محمود وادي فى الدقيقة 53 عقب عرضية من الجانب الأيمن أثر الضربة الحرة لينقض عليها ايريك تراوري برأسه ويتصدى حارس الاتحاد محمد عبد المنصف ليضع الكرة فى منتصف منطقة الجزاء لتتهيأ إلى محمود وادي الذي بدوره سدد الكرة بقدمه فى أعلى الشباك معلنا الهدف الأول لبيراميدز.

واحتسب الحكم الدولي  محمد معروف ، ركلة جزاء لصالح الاتحاد السكندري في الدقيقة 57، لكن حكم الفيديو المساعد طلب منه مراجعة لعبة سابقة لصالح بيراميدز، ليحول ركلة الجزاء لتكون لصالح بيراميدز.

وضاعف عبد الله السعيد النتيجة لصالح بيراميدز في الدقيقة 60 من عمر المباراة بعدما سدد ركلة الجزاء على يمين عبد المنصف الذي ذهب للجانب الأيسر.

وسجل ابراهيم عادل الهدف الثالث فى الدقيقة 90+4 بعد تمريرة رائعة من رمضان صبحي ليضع الكرة  أعلى حارس الاتحاد محمد عبد المنصف.

الفوز رفع رصيد بيراميدز لـ 9 نقاط فى صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد الفوز فى أول ثلاث جولات على مصر المقاصة وفاركو والاتحاد، فيما احتل الاتحاد  السكندري المركز  التاسع بـ 4 نقاط بعد التعادل أمام سموحة والفوز على فيوتشر والخسارة أمام بيراميدز .

الدوري المصري رمضان صبحي الدفاع الجوي عبد الله السعيد سموحة الاتحاد السكندري

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