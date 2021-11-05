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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قبل انطلاقها بساعات.. اللجنة الأولمبية تؤجل انتخابات الكرة الطائرة.. مستندات

صدى البلد

 

قررت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية المصرية، تأجيل انتخابات الاتحاد المصري للكرة الطائرة والتي كانت من المقرر لها ان تقام اليوم الجمعة.

وصدر قرار اللجنة الاولمبية المصرية، بتأجيل انتخابات الكرة الطائرة لمدة ١٥ يوماً، على ان يتم عقد الانتخابات يوم الجمعة الموافق ١٩ نوفمبر ٢٠٢١.

الجدير بالذكر انه صدر يوم الاربعاء الموافق ٢٧ أكتوبر الماضي، قرار مركز التسوية و التحكيم الرياضي بعودة الثنائي شريف الشمرلي المرشح لرئاسة الاتحاد المصري للكرة الطائرة، و هويدا مندي المرشحة لمنصب أمين الصندوق، إلى سباق الانتخابات.
بعد ان قامت اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، برئاسة سامح حمدى،  برفض التظلم الذى تقدم به الثنائى شريف الشمرلي وهويدا مندي على قرار استبعادهما من الانتخابات المقرر إقامتها بناءً على خطاب من الاتحاد الأفريقي الذي استند في خطابه أن الثنائي قيد التحقيقات.

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الاتحاد المصري الكرة الطائرة اتحاد الكرة اللجنة الاولمبية انتخابات الاتحاد

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