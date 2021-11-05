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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. جامعة عين شمس تعلن عن آخر موعد للتقدم لجائزة خليفة التربوية.. البحث العلمي تعلن عن وظيفة جديدة للباحثين

اخبار التعليم
اخبار التعليم

 

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية

 

جامعة عين شمس تعلن عن آخر موعد للتقدم لجائزة خليفة التربوية

 

أعلن قطاع الدراسات العليا والبحوث برئاسة ا. د ايمن صالح عن فتح باب التقدم لجائزة خليفة التربوية في دورتها الخامسة عشر 2021-2022 في مجال الإبداع في تدريس اللغة العربية ( فئة الاستاذ الجامعي)  جائزة خليفة التربوية هي جائزة تتولى مهمة الارتقاء بالعمل التربوي الإماراتي والعربي في مراحله المختلفة من خلال تكريم المتميزين والمبدعين في المجالات التعليمية والتربوية المختلفة ، وبناء عليه فان جائزة خليفة التربوية كمؤسسة رائدة قد أخذت على عاتقها المساهمة في نشر ثقافة التميز والإبداع بشكل ايجابي في هذا الإطار منذ انطلاقتها، وحرصها على تكريم واستقطاب الكفاءات المتميزة.

 

لطلاب الجامعات .. تعرف على رابط حجز لقاح كورونا

 

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه سيتم تفعيل القرار، الذى سبق أن أصدرته اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بشأن عدم السماح بعد يوم 15 نوفمبر الجاري، بدخول أى موظف لم يتلق اللقاح إلى مكان عمله، وعدم سماح الطلاب من دخول الجامعات لم يتلقى لقاح كورونا، أو سيكون عليه أن يُجري تحليل PCR كل أسبوع, لذلك يستعرض لكم موقع "صدى البلد" هذا التقرير رابط حجز لقاح كورونا لطلاب الجامعات.

 

٨ نوفمبر .. آخر موعد لطلاب الدراسات العليا لتسجيل المواد الدراسية بأثار القاهرة

 

الآن .... فرصة مثالية لتصوير الأجرام السماوية

 

نشهد الآن ظاهرة فلكية حيث نكون على مواعيد مع ولادة القمر الجديد (محاق نوفمبر)، فى ظاهرة بديعة ينتظرها جميع هواة الفلك، للمشاهدة والرصد والتصوير.

 

البحث العلمي تعلن عن وظيفة جديدة للباحثين .. تفاصيل

 

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، في إطار تعاون الأكاديمية والمعهد الدولي لتطبيقات تحليل النظم IIASA ، عن وظيفة مطور برامج (.Net Full Stack Developer) ضمن برنامج الأنظمة المتقدمة.

 

 

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