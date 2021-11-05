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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الأهلي يكتب روشتة فوز الفريق أمام الزمالك في الدوري

صدى البلد

كشف محمد عامر نجم الاهلي السابق عن روشته فوز الفريق أمام الزمالك مساء اليوم في الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز .

 

وأكد محمد عامر في تصريحات عبر قناة “ أون تايم سبورت ” أن أكرم توفيق وعلى معلول هما مفتاح فوز الفريق أمام الزمالك مشددا أن توفيق لاعب رائع وقادر على ايقاف خطورة أشرف بن شرقي نجم الزمالك.

 

وأضاف أن تذبذب أداء الاهلي خلال الفترة الماضية جاء بسبب عدم وجود تشكيل ثابت الفريق مشددا ان وجود محمد شريف على مقاعد البدلاء رغم تألقه لغر محير .

 

وتابع أن بيتسو موسماني المدير الفني للفريق عليه أن يختار التشكيل الأنسب والأفضل لتحقيق الفوز خاصة وان الجماهير لم تتقبل ضياع لقب الدوري الموسم الماضي.

 

وأكمل أن باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك صنع الفارق مع الفريق وحقق لقب الدوري الموسم الماضي بالإضافة لبدايته الرائعة الموسم الحالي.

 

 تنتظر جماهير الكرة المصرية المواجهة الأقرب لهم وهي ديربي الدوري المصري بين الأهلي والزمالك في الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز على استاد القاهرة.

وتنطلق المباراة مساء الجمعة ا 5 نوفمبر في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة «أون تايم سبورت».

وكشف موقع “football data base”، عن التصنيف العالمي للأندية، بعد انتهاء مباريات شهر أكتوبر، والذي شهد تفوق الأهلي على الزمالك، قبل قمة الجمعة المقبلة، التي ستجمع الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من مسابقة الدوري الممتاز.

واحتل الأهلي المركز الـ 29 بـ “ 1753” نقطة، في التصنيف العالمي للأندية، بينما جاء الزمالك في المركز الـ 118 بـ “ 1600”.

وتصدر بايرن ميونخ الألماني، التصنيف العالمي للأندية، وحل فريق ليفربول الإنجليزي ثانيا، وتشيلسي ثالثا، ومانشستر سيتي رابعا، وريال مدريد خامسا.

وتراجع فريق برشلونة للمركز الـ 23، في التصنيف العالمي، بعد النتائج الكارثية التي قدمها الفريق، خلال شهر أكتوبر.

 

الأهلى الدوري المصري الزمالك برشلونة الدوري الممتاز

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