موجز السوشيال: جماهير القطبين يدعمون لاعبي الأهلي والزمالك قبل مباراة القمة.. تامر عاشور يشوق جمهوره لألبومه الجديد

رصد موقع «صدى البلد»، عددا من أبرز الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري والمتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

اتبسطت بتعليقاتكم.. حماقي يشكر جمهوره على رسائل التهنئة بعيد ميلاده

جماهير القطبين يدعمون لاعبي الأهلي والزمالك قبل القمة 123

مفاجآت كتير.. تامر عاشور يشوق جمهوره لألبومه الجديد

بعد الثلاث أهداف .. عبد الله السعيد يشارك صورا من مباراة الاتحاد

تركي آل شيخ يشارك فعاليات موسم الرياض 2021.. شاهد

صلاح عبد الله عن مباراة القمة: نفسي بكره يكون عيد الحب الكروي

أناقة ورشاقة.. هدى الأتربي تبهر متابعيها عبر السوشيال ميديا

بعد الإعلان عن إذاعته مباراة القمة.. الجمهور يستعيد ذكريات مدحت شلبي