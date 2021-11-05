نوستالجيا القمة.. الزمالك يفشل في الفوز أمام الاهلي بالدوري منذ 18 عاما

تنطلق مساء اليوم الجمعة مباراة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك أمام الأهلي في الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز .

وستقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء على استاد القاهرة وتذاع عبر قناة اون تايم سبورت .

وسيقود باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك الفريق بهدف الفوز من أجل اسعاد الجماهير خاصة وان فريقه يقدم اداء جيد منذ بداية الموسم.

وكان فريق الزمالك لم يتمكن من الفوز امام الاهلي في مباراة الدور الاول للدوري المصري الممتاز منذ 18 عاما حيث كان آخر فوز عام 2003 بنتيجة 1-0 بهدف جمال حمزة وأقيمت المباراة في شهر نوفمبر.

تنتظر جماهير الكرة المصرية المواجهة الأقرب لهم وهي ديربي الدوري المصري بين الأهلي والزمالك في الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز على استاد القاهرة.

وتنطلق المباراة مساء الجمعة 5 نوفمبر في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة «أون تايم سبورت».

وكشف موقع “football data base”، عن التصنيف العالمي للأندية، بعد انتهاء مباريات شهر أكتوبر، والذي شهد تفوق الأهلي على الزمالك، قبل قمة الجمعة المقبلة، التي ستجمع الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من مسابقة الدوري الممتاز.

واحتل الأهلي المركز الـ 29 بـ “ 1753” نقطة، في التصنيف العالمي للأندية، بينما جاء الزمالك في المركز الـ 118 بـ “ 1600”.

وتصدر بايرن ميونخ الألماني، التصنيف العالمي للأندية، وحل فريق ليفربول الإنجليزي ثانيا، وتشيلسي ثالثا، ومانشستر سيتي رابعا، وريال مدريد خامسا.

وتراجع فريق برشلونة للمركز الـ 23، في التصنيف العالمي، بعد النتائج الكارثية التي قدمها الفريق، خلال شهر أكتوبر.

ونعرض لكم أرقام موسيماني أمام الزمالك



ويلعب الجنوب إفريقي بيتسو موسمياني مباراته الثامنة أمام الزمالك طوال مشواره التدريبي حيث سبق وقابل الأبيض حينما كان مديرا فنيا لفريق صن داونز الجنوب افريقي .

موسيماني تعرض للخسارة مرة واحدة أمام الزمالك سواء حينما كان مدربا للأهلي أو صن داونز .

واجه موسيماني الزمالك في بطولة دوري ابطال افريقيا موسم 2015-2016 وحينها حقق الفوز في لقاء الذهاب علي ملعب بتروسبورت بنتيجة هدفين مقابل هدف وبعد الفوز في جنوب افريقيا بنتيجة هدف دون رد .

وتكررت المواجهة في نهائي نفس البطولة وخسر الزمالك بنتيجة 3-0 في لقاء الذهاب وخسر الجنوب إفريقي لقاء الإياب بنتيجة هدف دون رد وتوج بلقب بطولة إفريقيا لهذا الموسم بتفوقه في لقاء الذهاب .

أما مع الأهلي فكان أول لقاء لموسيماني هو نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الزمالك موسم 2020 وحقق الأحمر الفوز بنتيجة هدفين مقابل هدف .

وتكررت المواجهة بين الأهلي تحت قيادة موسيماني ضد الزمالك في بطولة الدوري الموسم الماضي وحقق الأحمر الفوز في لقاء الدور الأول بنتيجة هدفين مقابل هدف ثم تعادلا في لقاء الدور الثاني .