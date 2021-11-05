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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة .. تشكبل الأهلي أمام الزمالك في الدوري .. سر استبعاد كهربا من القائمة ..عبدالفتاح يكشف سبب وجود حكم إضافي بالقمة

صدى البلد

نشر «صدى البلد»، على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة سواء على الساحة المحلية أو الإفريقية وجاءت كالآتي:

 

شوبير يكشف السر وراء استبعاد كهربا من قائمة الأهلي أمام الزمالك
 

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن سر استبعاد محمود عبدالمنعم كهربا نجم الاهلي عن قائمة الفريق لمباراة القمة اليوم امام الزمالك في الجولة الثالثة من الدوري المصري.

 

وأكد شوبير في تصريحات عبر برنامج “ ملعب أون تايم ” أن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق قرر استبعاد كهربا لسبب فني بحت وليس منوع من العقاب مشددا أن كهربا سيتم الضغط عليه ومن الممكن ان يكون عصبي ويؤثر الأمر على أدائه. 

 

ليس لترضية الأهلي والزمالك...عصام عبد الفتاح يكشف سر وجود حكم إضافي بمباراة القمة
 

كشف عصام عبد الفتاح رئيس لجنه الحكام عن سر وجود حكم اضافي في مباراة القمة بين الأهلي والزمالك اليوم في الجوله الثالثه من الدوري المصري الممتاز .

 

ميدو يحسم الجدل حول قرب تدريبه للإسماعيلي خلفا لـ طلعت يوسف
 

أكد أحمد حسام ميدو المدير الفني الأسبق للزمالك أن النادي الإسماعيلي بيته الثاني وله مكانة خاصة في قلبه وسيعود يوماً لقيادة الدراويش في اليوم المناسب.

 

حقيقة مفاوضات الأهلي مع رضا شحاتة لتولي منصب المدرب العام فى جهاز موسيماني
 

كشف رضا شحاته المدير الفنى لفريق الجونة،  حقيقة مفاوضات مجلس إدارة النادي الأهلي لتوليه منصب المدرب العام فى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء تحت قيادة موسيماني .

 

صدى البلد ينشر تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك بقمة الدوري
 

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تدريباته مساء اليوم بإستاد السلام استعداداً لمواجهة الزمالك المقرر لها الثامنة من مساء غد بإستاد القاهرة في الجولة الثالثة من منافسات مسابقة الدوري.

 

سيد معوض عن مباراة القمة: الفرصة الأخيرة لـ موسيماني
 

أكد سيد  معوض المدرب المساعد للمنتخب السابق، أن مباراة القمة بين الأهلى والزمالك صعبة للغاية نظرا لتقارب مستوى الفريقين بالاضافة لفوزهما بأول مباراتين في الدوري .

 

قبل انطلاقها بساعات.. اللجنة الأولمبية تؤجل انتخابات الكرة الطائرة.. مستندات
 

قررت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية المصرية، تأجيل انتخابات الاتحاد المصري للكرة الطائرة والتي كانت من المقرر لها ان تقام اليوم الجمعة.

الدوري المصري الأهلى موسيمانى أخبار الرياضة الدوري الزمالك كهربا

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