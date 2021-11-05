عفت نصار: أتوقع حالات طرد في لقاء القمة.. والزمالك الأقرب للفوز

أكد عفت نصار نجم الزمالك الأسبق أن الفريق الأبيض الأقرب للفوز بلقاء القمة غداً الجمعة في الجولة الثالثة للدوري.



وقال نصار عبر برنامج البريمو بقناة TEN إن الزمالك أفضل فريق في الدوري في وجهة نظره ويملك عنصر الانسجام.



وأشار إلى أن التونسي علي معلول ظهير أيسر الأهلي سيتأثر في انطلاقاته الهجومية لوجود أحمد سيد زيزو جناح أيمن الزمالك إلا إذا لعب الأهلي بطريقة 3-4-3.



وتابع:" الكرات الثابتة سلاح مهم في لقاء القمة وخصوصاً للاهلي لامتلاكه لاعبين يجيدون ضربات الرأس مثل بدر بانون وحمدي فتحي وعمرو السولية".



وتوقع نصار ظهور البطاقات الحمراء في لقاء القمة من جانب الحكم محمد عادل كما توقع تدخل حكام الفيديو في عدة لعبات.