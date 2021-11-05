مركز سقارة: غدا بدء دورتي إعداد المدربين وتحسين خدمات المراكز التكنولوجية لـ 140 متدربا

ينفذ مركز التنمية المحلية بسقارة غدا السبت ، دورتين تدريبتين : الأولى إعداد المدربين الأساسية TOT ، والثانية تحسين خدمات المراكز التكنولوجية فى مجال مؤشرات الأداء لمديري المراكز المراكز التكنولوجية ومشرفى النظام و أعضاء لجان متابعة المراكز التكنولوجية، فيما تستمر فعاليات دورتى أساسيات تطوير البرامج و التطبيقات الإلكترونية Basics Programming واللغة الإنجليزية للأسبوع الثاني على التوالي ويستفيد من دورات الأسبوع المقبل 140 متدرباً من جميع المحافظات.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بأهمية تطوير أداء العاملين في الإدارات المحلية.

وأشار اللواء محمود شعراوى إلي أن دورات الـ (TOT) التي ينظمها مركز سقارة فى خطته التدريبية ساهمت في إفراز عناصر قادرة على الإدارة الجيدة للدورات التدريبية وتدريب العاملين لا مركزياً في المحافظات خاصة وأن لديهم القدرة على تصميم البرنامج التدريبي ولديهم مهارات العرض والتقديم والقدرة على معرفة الجوانب النفسية والصور الذهنية لدى المتدربين وكيفية تصحيحها أثناء الدورة التدريبية والاستخدام الأمثل للغة الجسد وإدارة حلقات النقاش وورش العمل والعصف الذهني وخلق روح المنافسة لدى المتدربين بما يعمل على تطوير مهارات العاملين وانعكاسه علي تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في المحافظات.

وأضاف اللواء شعراوي أن الهدف العام لبرامج TOT التي ينظمها مركز سقارة هو إعداد أفراد محترفين لديهم خلفية وخبرات عملية كافية للعمل كمدربين مع اكسابهم المهارات التي تمكنهم من نقل المعلومات والخبرات إلى الآخرين بالأساليب التدريبية الحديثة ، لافتاً إلي انه سيتم الاستعانة بهم ايضاً فى بعض الدورات المنفذة بمركز سقارة كمدربين بالمركز والمحافظات.

من ناحية أخرى احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة أمس الخميس بانتهاء فعاليات 3 دورات تدريبية هى : أنماط التفكير و المهارات النفسية لمجتمع أكثر تطورا ، ودورة التأهيل للتقدم لمسابقات الترقى للوظائف القيادية اضافة الى برنامج Autocad واستفاد من هذه الدورات 110 متدرباً من جميع المحافظات.