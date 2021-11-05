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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. علاج طنين الأذن المزمن.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجبنة الشيدر؟

صدى البلد

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، نعرض أبرزها.

 

بالطرق الطبيعية ..علاج طنين الأذن المزمن

طنين الأذن من أكثر الأشياء التي يمكن أن يعاني منها شخص والتي تسبب التوتر دائما .

وكان  الوخز بالإبر في الطب الصيني التقليدي علاج لعديد من الحالات الطبية ، بما في ذلك علاج طنين الأذن المزمن.

يُزعم أن الوخز بالإبر يعيد تدفق طاقة الحياة في الجسم ، ويسمى "تشي" ، وبذلك يحسن الصحة.

خلصت مراجعة أجريت عام 2012 في  الطب البديل والتكميلي BMC ،  والتي تضمنت تسع تجارب معشاة ذات شواهد ، إلى أن حجم ونوعية الدراسات "لم تكن كافية لاستخلاص استنتاجات نهائية". كانت جودة الدراسات سيئة بشكل عام.

 

علاج طنين الأذن بزيت الزيتون والثوم

إذا كنت تعتقد أنك الشخص الوحيد الذي يعاني من هذه المشكلة ولا تسمع عنها ، فذلك لأن الأشخاص الذين يعانون من هذه المشكلة لا يهتمون بمثل هذه الأمراض البسيطة ولا يذكرونها. هذه المشكلة في الواقع ليست مرضًا بسيطًا كما يعتقد معظم الناس.

 

تفادي تغيرات الجو.. نصائح مهمة للحفاظ على رئتيك

يبدأ فصل الخريف بتغيرات في الطقس سواء حدوث امطار أو الاتربة ولذلك نقدم لكم اليوم طرق للحفاظ علي الرئتين في هذه الأجواء ونصائح لا تتجاهلها وهي: 

ارتداء قناع الوجه أثناء الخروج. اختر قناع وجه مضاد للتلوث يمكن أن يمنع الأبخرة من الوصول إلى الجهاز التنفسي.

 

دراسة.. مكملات الزنك تساعد في تقليل أعراض التهابات الجهاز التنفسي

تساعد مكملات الزنك في درء أعراض التهابات الجهاز التنفسي مثل السعال والاحتقان والتهاب الحلق وتقليل مدة المرض ، وفقًا لمراجعة الدراسات.

ومع ذلك ، فإن الدراسة المنشورة في مجلة BMJ Open تحذر من أن جودة الأدلة التي تستند إليها هذه النتائج متغيرة ، وليس من الواضح ما هي الصيغة أو الجرعة المثلى لهذه المغذيات.

 

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجبنة الشيدر؟

يمثل فقدان الوزن تحديًا كبيرًا دون الحاجة إلى التخلي عن الجبن الجيد وقد يكون الجبن الأصفر والدايت

على الرغم من احتوائه على نسبة عالية من السعرات الحرارية نظرًا لمحتواه من الدهون ، إلا أن هناك أنواع من جبن يوفر أيضًا فوائد غذائية جيدة. إذا تم استخدامها بشكل مقتصد يمكن أن تكون جبنة الشيدر جزءًا فعالًا ولذيذًا من أي خطة لإنقاص الوزن.

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