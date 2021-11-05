صحف الإمارات: تونس تصدر مذكرة اعتقال بحق الرئيس السابق المنصف المرزوقي.. ميقاتي يطالب بإنهاء شلل الحكومة اللبنانية.. الجيش السوداني يفرج عن أربعة وزراء في الحكومة المنحلة

الإمارات تطلق خارطة طريق لإنتاج الهيدروجين لدعم الحياد المناخي والتنمية

بلينكن والبرهان يؤكدان على الإسراع بتشكيل حكومة سودانية

قيس سعيد يعتزم اختصار التدابير الاستثنائية في تونس

الكتل الخاسرة تمنح المفوضية العراقية فرصة أخيرة

المفوضية العليا في ليبيا تفتح الأحد باب الترشح للانتخابات

سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد من الأحداث والقضايا المحلية والعالمية.

وفي صحيفة “البيان”، أعلنت دولة الإمارات ممثلة بوزارة الطاقة والبنية التحتية، خارطة طريق تحقيق الريادة في مجال الهيدروجين، وهي خطة وطنية شاملة تهدف إلى دعم الصناعات المحلية منخفضة الكربون، والمساهمة في تحقيق الحياد المناخي وتعزيز مكانة الدولة كمصدر للهيدروجين.

وتم الإعلان عن خارطة طريق تحقيق الريادة في مجال الهيدروجين أثناء القمة العالمية للتغير المناخي "COP26" في جلاسجو، التي تجمع دول العالم للالتزام بخفض الانبعاثات للمرة الأولى منذ توقيع اتفاقية باريس.

وقال سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية: أطلقت دولة الإمارات اليوم خارطة طريق الإمارات للهيدروجين وهي بمثابة محرك رئيس يساهم في تقديم حلول مستقبلية لتحديات التغير المناخي العالمية، تزامنا مع إعلان الدولة عن المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، مشيرا إلى أن المبادرة تهدف إلى إنشاء نظام بيئي فعال يؤسس نموذجاً جديداً لمسار النمو الاقتصادي المستدام الذي يعزز البحث والتطوير والابتكار والتكنولوجيا النظيفة، وأوضح أنه يجري الآن وضع الخطط والاستراتيجيات وتنفيذ المبادرات والمشاريع اللازمة من قبل المعنيين في القطاعات الرئيسة في الإمارات، بما في ذلك الطاقة والاقتصاد والصناعة والبنية التحتية والنقل والنفايات والزراعة والبيئة.

وفي الشأن السوداني، أكد القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ضرورة الحفاظ على مسار الانتقال الديمقراطي، وإكمال هياكل الحكومة الانتقالية، والإسراع في تشكيل الحكومة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه البرهان من وزير الخارجية الأمريكي، مساء أمس الخميس، وفق بيان صادر عن إعلام "مجلس السيادة الانتقالي".

وتعهد البرهان "بالالتزام والمحافظة على سلاسة التحول الديمقراطي، وإكمال مسيرة الانتقال والحفاظ على أمن البلاد ومكتسبات ثورة ديسمبر المجيدة وصولا إلى حكومة مدنية منتخبة".

وفي صحيفة “الإمارات اليوم” أمرت القيادة العسكرية في السودان يوم الخميس بإطلاق سراح أربعة وزراء تم احتجازهم أثناء استيلائها على السلطة في البلاد الأسبوع الماضي.

والوزراء الذين تم الافراج عنهم هم وزراء الاتصالات والتجارة والإعلام والشباب والرياضة.

وجاء هذا الإعلان بعد اتصال هاتفي بين الفريق أول عبد الفتاح البرهان الحاكم العسكري الجديد في السودان والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش، الذي دعا إلى اتخاذ خطوات لتهدئة الموقف.

وفي الشأن التونسي، أصدر قاض تونسي الخميس مذكرة جلب دولية بحق الرئيس الأسبق المقيم في باريس المنصف المرزوقي لاستجوابه، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي.

وكان الرئيس قيس سعيّد قد طلب من وزيرة العدل خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء في أكتوبر، فتح تحقيق في حق المرزوقي (76 عاما) بعد أيام من حثّه فرنسا على عدم دعم نظام سعيّد «الدكتاتوري» حسب وصفه.

ولم يورد التلفزيون الرسمي أسباب إصدار مذكرة الجلب.

والمنصف المرزوقي من أبرز الأصوات الناقدة للرئيس سعيّد الذي أعلن في 25 يوليو إقالة رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي وتعليق نشاط البرلمان وتولي الإشراف على النيابة العامة، وأصدر في 22 سبتمبر تدابير «استثنائية» بأمر رئاسي أصبحت بمقتضاه الحكومة مسؤولة أمامه فيما يتولى بنفسه إصدار التشريعات بمراسيم.

وفي صحيفة الخليج، شدد الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس الخميس، على أن التدابير الاستثنائية سيتم اختصارها، دون أن يشير إلى موعد حدوث ذلك.

ونقلت رئاسة الجمهورية التونسية في بيان عن سعيد، تأكيده خلال اجتماع للمجلس الوزاري على أن هياكل الدولة مستمرة وتعمل بنسق حثيث.

وأشار البيان، إلى التنسيق الكامل والإرادة المشتركة بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ومع سائر المؤسسات الأخرى.

وأكد أن الموارد المالية التي سيتم تجميعها ستكون تحت الرقابة المباشرة لرئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة حتى لا يُصرف أي مليم إلا في ما رُصد له.

وأضاف سعيد، أن تونس دخلت مرحلة جديدة من تاريخها مختلفة عن المراحل السابقة وتتطلب استنباط تصورات وأدوات عمل جديدة لإدارة الشأن العام خارج الأطر والمفاهيم التقليدية.

وجدد حرصه على ضمان الحقوق والحريات الواردة في نص الدستور، مشيراً إلى أن التدابير الاستثنائية قد تم اتخاذها لإنقاذ الدولة والشعب، مشدداً على أن الديمقراطية يجب أن تكون حقيقية لا أن تكون في ظاهرها حرية وفي باطنها شقاق ونفاق.

وفي تطور جديد، رفض المجلس الأعلى للقضاء في تونس تكليف مجلس الوزراء لوزيرة العدل بإعداد مشروع يتعلق بالمجلس، ونبه إلى خطورة الضغط على القضاة والمساءلة خارج الأطر القانونية.

وقال المجلس في بيان، أمس الخميس، إنه يرفض المساس بمقتضى المراسيم بالبناء الدستوري للسلطة القضائية وبالضمانات المكفولة للقضاة وظيفياً وهيكلياً.

وفي الشأن العراقي، طالبت اللجنة التحضيرية للتظاهرات والاعتصامات الرافضة لنتائج الانتخابات في العراق، أمس الخميس، أنصارها في المحافظات كافة بالخروج في تظاهرات سلمية تحت عنوان «جمعة الفرصة الأخيرة»، فيما أكد رئيس تحالف «قوى الدولة» عمار الحكيم، أن مسؤولية الحكومة المقبلة كبيرة، ويجب أن تكون على قدر هذه المسؤولية، مشدداً على اتباع السبل القانونية والسلمية للمطالبة بالحقوق.

واعتبرت اللجنة التحضيرية في بيان «أن مفوضية الانتخابات لا تزال تمارس دوراً مشبوهاً بالتعاطي مع الطعون المقدّمة والمعزّزة بالأدلة والحجّة، ومستمرّة في التسويف والمماطلة في تلبية مطالبنا المشروعة التي عبّرنا عنها بتظاهرات واعتصامات كانت بمنتهى السلمية والحضارية، ولأنّ المفوضية بأدائها المؤسف هذا قد فقدتْ حياديتها وأمانتها في أداء دورها المطلوب منها قانونياً وأخلاقياً». وأضافت، إنّنا «نطالب مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية بالتدخل الفاعل لإنقاذ البلاد من خطورة ما تسبّبت به المفوضية الفاقدة لأهليّتها».

وتابعت، «كما نطلب من جماهيرنا في محافظات العراق كافة، الخروج في تظاهرات سلمية ربّما ستكون الأخيرة تحت عنوان (جمعة الفرصة الأخيرة)، قبل أن نبدأ مرحلة تصعيديّة أخرى من مراحل الاحتجاج للتعبير عن مظلوميتنا واسترداد أصواتنا المسروقة وإرادتنا المنهوبة وحقوقنا المضيّعة».

وفي ليبيا، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، أمس الخميس، أنها ستفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية، بعد غد الأحد، بعد استجابة البرلمان للتعديلات التي طلبتها المفوضية على قوانين الانتخاب. وقال رئيس المفوضية، عماد السايح، إن قانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الصادرين من مجلس النواب، قابلان للتطبيق، مضيفاً أنه استجاب للتعديلات الفنية التي طلبتها المفوضية عليهما.

وأضاف السايح، في تصريح نقله المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة ليبيا، أن «البلاد ستكون دائرة انتخابية واحدة يتنافس فيها كل المرشحين للانتخابات الرئاسية، والفائز هو من يحصل على 50% + 1 من الأصوات خلال الجولة الأولى، ويُلجأ للجولة الثانية إذا لم يتحصل أي مرشح على هذه النسبة».

وأنهت المفوضية، هذا الأسبوع، توزيع بطاقات الناخبين على كل المكاتب الانتخابية في كل المدن الليبية، في انتظار تسلم المواد الحسّاسة الخاصة بالانتخابات، كما نشرت على موقعها نماذج قوائم التزكية للترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي اشترطتها القوانين الانتخابية، باعتبارها أحد المستندات المطلوبة للترشح.

ومن المرجح أن تشهد الانتخابات النيابية والرئاسية التي ستجري في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، مشاركة واسعة من كل الأطياف السياسية، وتنافساً شديداً بين شخصيات بارزة في المشهد الحالي على منصب رئيس ليبيا القادم.

وفي صحيفة الاتحاد، دعا رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي، أمس، الأطراف اللبنانية إلى القيام بالخطوات اللازمة لحل الأزمة الدبلوماسية مع دول الخليج، ووقف الشلل الحكومي المستمر منذ أسابيع.

ومنذ تشكيلها في العاشر من سبتمبر، واجهت حكومة ميقاتي أزمتين رئيسيتين. تمثلت الأولى بتعطيل جلسات الحكومة على خلفية جدل حول التحقيق في انفجار مرفأ بيروت الذي عُلِّق العمل به مرة جديدة بسبب دعاوى ضد المحقق العدلي مقدمة من سياسيين مدعى عليهم.

أما الأزمة الثانية، فبدأت مع إجراءات دبلوماسية اتخذتها الإمارات والسعودية والبحرين والكويت، بعد تصريحات لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي أساء فيها للسعودية.

وقال ميقاتي، في كلمة ألقاها في مقر رئاسة الحكومة غداة عودته من مؤتمر المناخ في غلاسكو: «إننا عازمون على معالجة ملف العلاقة مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج الشقيقة، وفق القواعد السليمة».

وأضاف: «أدعو الجميع إلى اختصار الطريق والقيام بالخطوات المطلوبة للمساهمة في الحل»، متوجهاً بشكل أساسي إلى الوزراء.