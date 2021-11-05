وجبة الإفطار شهية.. طريقة عمل بيض بالخضار

تحتار الكثير من ربات المنزل، في اختيار وجبة الإفطار لذيذة وشهية لأفراد أسرتها، بالإضافة إلي ذلك تحرص على تقديم الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية والمفيدة لأطفالها بالأخص في وجبة الإفطار.

قدمت الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل بيض بالخضار في المنزل بأسهل الخطوات، فهي من الوجبات التي يمكنك تحضيرها في وجبة الإفطار.

مقادير بيض بالخضار



توست بني وأبيض

بيض مسلوق

طماطم مفرومة

جرجير مفروم

خيار مفروم

جبنة قشطة

كمون بابريكا

مايونيز

زيتون أسود

طحينة

كزبرة

ملح و فلفل أسود

مجروش بابريكا



طريقة تحضير بيض بالخضار



- يهرس البيض جيدا

- ثم يخلط مع الطماطم والجرجير والخيار والجبنة وكمون وبابريكا ومايونيز وزيتون والطحينة والكزبرة والملح والفلفل والبابريكا

- يحشى التوست بالخليط

- ويحمص في طاسة على النار

-ويقدم