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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شخص وإصابة 10 آخرين بحادث سير بطريق "طنطا_ كفرالشيخ"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهد الطريق الدولى" طنطا-كفر الشيخ" بمحافظة الغربية أمام  مدخل قرية سملا صباح اليوم وقوع  حادثا مروعا أثر حادث تصادم  بين سيارة نصف نقل  بعد انقلابها للاتجاه المقابل واصطدامها بسيارة أخرى نصف نقل  تصادف مرورها  فى الاتجاه العكسى اسفر الحادث عن وفاة شخص وإصابة 10آخرين.  

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كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من مأمور مركز طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده يفيد بوقوع حادث المذكور .

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كما تم نقل المصابين لمستشفي طنطا الجامعي لتلقى العلاج اللازم وتم التحفظ على الجثه داخل مشرحة مستشفى قطور العام تحت تصرف النيابة العامة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

مصرع شخص اصابة عشرة حادث سير تصادم طريق كفرالشيخ المحلة امن الغربية

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