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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

في مباراة قوية.. فيوتشر يواجه المصري في الجولة الثالثة للدوري اليوم

المصري
المصري

يواجه  فريق فيوتشر الصاعد حديثا للدوري المصري الممتاز منافسه المصري البورسعيدي في تمام الخامسة والنصف عصراً في اللقاء الذي يستضيفه استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالدوري العام.

 ويبحث فيوتشر عن تصحيح المسار، بينما يسعى المصري إلى حصد أول ثلاث نقاط  في الدوري العام.

ويعود سعد سمير لقيادة دفاع فريق فيوتشر أمام المصري البورسعيدي في المباراة المقبلة، بعد شفائه من الإصابة التي لحقت به في مباراة فاركو، وعلى أثرها غاب عن مباراة الاتحاد السكندري الماضية.

وكان سعد سمير قائد فريق فيوتشر، تعرض للإصابة أمام فاركو، بقطع جرحي في الحاجب، أدى إلى غيابه عن مباراة فريقه الماضية أمام الاتحاد السكندري.


على الجانب الآخر يسعي معين الشعباني المدير الفني للمصري  لتحقيق الفوز الأول له في بطولة الدوري المصري، أمام فيوتشر، مستغلًا خسارة الفريق فى المباراة السابقة أمام الاتحاد السكندري.

وتعامل الشعباني مع اللاعبين على تهيئه اللاعبين نفسيًا بعد التعادل في أول جولتين الأولى والثانية أمام غزل المحلة وسموحة على الترتيب.

 

فيوتشر للدوري المصري الممتاز المصري البورسعيدي سعد سمير فاركو معين الشعباني

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