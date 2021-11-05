بريطانيا تنتج حبوب" مولنوبيرافير " المضادة لفيروس كورونا .. تفاصيل

عرضت قناة" سكاي نيوز " تقريرًا عن دواء " مولنوبيرافير " الذي يُعالج فيروس كورونا .



وأفاد التقرير ، أن بريطانيا لأول مرة تتصدر الدول التي تعتمد عقارًا مضادًا لفيروس كورونا وهو عبارة عن أقراصًا يتم تناولها عن طريق الفم وثبتت نجاحها في علاج مصابي فيروس كورونا .



وقالت ماغي ثروب وزيرة اللقاحات البريطانية :" التجارب السريرية أثبتت أن العقار سيخفض دخول المصابين المستشفيات ويقلل من عدد الوفيات ".



وذكر التقرير ، أن هيئة الدواء البريطانية منحت الموافقة العقار الجديد لمن تزيد أعمارهم عن 18 عام ويتم تناوله مرتين يوميًا لمدة خمسة أيام لمن تثبت إصابته بالفيروس ومعرضين لخطر الإصابة بأعراض حادة .



وتابع التقرير ، أن الشارع البريطاني رحب بقرار السلطات واعتبره أمرًا مطمئنًا لمن لا يرغبون في تناول لقاح كورونا ، مضيفًا أن بريطانيا استطاعت توفير 480 ألف قرصًا من الدواء الجديد وسط تخوفات من بطء عمليات الإنتاج ، حيث قالت الشركة المنتجة أنها قادرة على إنتاج 10 مليون قرصًا بحلول نهاية العام .





وأضاف التقرير ، أن الأقراص المضادة لفيروس كورونا تشكل نقطة تحول في مسار محاربة الفيروس ، حيث يمكن تناوله في المنازل مما سيخفف الضغط الهائل على القطاع الصحي .



دواء"مولنوبيرافير" يقلل الأعراض ويسرع التعافي من فيروس كورونا | #مراسلو_سكاي - YouTube