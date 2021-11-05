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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

النشرة المرورية اليوم الجمعة.. سيولة بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

سيولة مرورية
سيولة مرورية

تشهد الطرق الرئيسية في محافظتي القاهرة والجيزة، خلال الذروة الأولى، من صباح اليوم الجمعة، انتظاما بحركة السير وسط تواجد أمني في الشوارع والميادين لملاحظة حركة السيارات.

وانتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعي أمام القادم من مدينة بنها وفي طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.

وظهر انسياب في حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

وانتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائري ومحور 26 يوليو، كما يشهد كوبري أكتوبر وميدان روكسي ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات.

وواصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملاتها المرورية على حالة الطرق السريعة والصحراوية، في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الخاصة بتكثيف الحملات المرورية على جميع الطرق والميادين لفرض الانضباط المروري، ومواجهة حوادث المرور.

وتستكمل، الإدارة العامة للمرور، حملات الكشف عن قائدي المركبات تحت تأثير المخدر على الطرق السريعة.

كما تواصل الإدارة حملاتها الأمنية لضبط مخالفي السرعات القانونية، لفرض الانضباط المروري على الطرق السريعة، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين.

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