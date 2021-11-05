الزراعة في أسبوع.. تجميع 356 ألف طن من قش الأرز.. وصادرات المحاصيل تصل لـ 5 ملايين طن

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، "الانفوجراف الاسبوعي" في نسخته رقم ٦٣، حول الحصاد الاسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من ٢٩ أكتوبر إلى ٤ نوفمبر الجاري، بالتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة، كما أصدر المركز أيضا ملخصا بالفيديو، حول أنشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

وأشار الانفوجراف إلى الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع وفد المجلس التنفيذي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد"، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، كما عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا مع قيادات الهيئة العامة للثروة السمكية، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة؛ لمتابعة رفع كفاءة أصول الهيئة، وتطوير البحيرات.



واحتفلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بيوم الأغذية العالمي 2021، الذي تم اقامته تحت شعار "أفعالنا هي مستقبلنا.. إنتاج أفضل، وتغذية أفضل، وبيئة أفضل، وحياة أفضل"، كما بحث السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، و" برافين اجروال" الممثل المقيم لبرنامج الغذاء العالمي بمصر، ما تم انجازه من خلال برامج دعم صغار المزارعين فى صعيد مصر من خلال المشروعات المشتركة ما بين الوزارة والبرنامج، والتي تستهدف رفع مستوى الأمن الغذائي وزيادة دخل صغار المزارعين من الزراعة وزيادة القيمة المضافة للحاصلات الزراعية، كما كرم وزير الزراعة 20 مرشدا زراعيا على مستوى الجمهورية، وكذلك 20 مزارعا ممن حققوا أعلى إنتاجية خلال الموسم الزراعي 2020/2021.



وأعلنت الوزارة ، عن انه تم حتى الآن تجميع أكثر من 356 ألف طن، من قش الأرز على مستوى محافظات زراعة المحصول، وذلك من خلال 306 مركز للتجميع تم انشاءها لهذا الغرض، وقال الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعي، ان ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات وتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة التوسع في مراكز تجميع قش الارز، وتوعية المزارعين، بأهميته الاقتصادية، وتجنب حرقه حفاظا على البيئة والحد من السحابة السوداء، وذلك بالتنسيق بين وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي، والبيئة، والتنمية المحلية.

وبلغت الصادرات الزراعية المصرية 5 مليون طن لأول مرة هذا العام بزيادة قدرها 600 ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضي، وفقاً لتقريرا من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، كما وافق مجلس إدارة المشروع القومى للبتلو برئاسة السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الاراضى على اعتماد مبلغ (388,325,000 جنيه) لعدد 1941 مستفيد من صغار المربين وشباب الخريجين باجمالى عدد رؤوس ماشية (25062) رأس.

كما نفت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي من مصادر غير معلومة خبر كاذب مصحوب بفيديو يزعم ورود شحنة موز فاسد من الصومال تحتوي علي احد الديدان تسبب تسمم في المعدة ويدعو المواطنين الامتناع عن شراء وأكل الموز هذه الأيام وفقا لما جاء بالخبر الكاذب، كما تم الإعلان عن التنسيق بين وزارتي الزراعة والأوقاف على قيام هيئة الأوقاف المصرية بموافاة مديريات الزراعة على مستوى الجمهورية بكشوف محدثة كل موسم "شتوي وصيفي" بأسماء وبيانات ومساحات المستأجرين المنتظمين في سداد مستحقات هيئة الأوقاف، حتى يتسنى لوزارة الزراعة التوجيه للتعاونيات سرعة صرف الأسمدة المقرر لهذه المساحات وفق الكشوف المسلمة من مناطق هيئة الأوقاف.

واختتمت فعاليات الدورة التدريبية الدولية التى نفذتها وزارة الزراعة تحت عنوان ” المحاجر البيطرية والقدرات التشخيصية للحماية من الامراض الوبائية العابرة للحدود والتى تؤثر على التجارة البينية فى افريقيا”، كما قامت مديريات الطب البيطري بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية، بشن حملة مكبرة في 14 محافظة، تم إصدار (25) قرار إداري لإغلاق العيادات والمراكز البيطرية المخالفة، والتي تعمل بدون ترخيص بعدد (109) منشأة بيطرية، كما بلغ إجمالي ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي وذبح خارج المجازر على مستوى الجمهورية خلال شهر اكتوبر حيث بلغ إجمالي المضبوطات حوالي 221 طن و527 كيلو لحوم، وذلك وفقا لتقرير للدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.



وأعلن مركز البحوث الزراعية أنه سوف يتم إطلاق 6 قوافل بيطرية مجانية من الساده الباحثين بمعهد بحوث التناسليات الحيوانية إلى بعض قري محافظه سوهاج؛ ضمن مبادرة فخامة السيد رئيس الجمهورية مبادرة حياه كريمه، كذلك تم افتتاح محطة المغرة للزراعة الآلية بمحافظة مطروح، بحضور اللواء عمرو عبد الوهاب رئيس شركة الريف المصري، والمحاسب علاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري، حيث تعتبر هذه المحطة رقم ١٣٣ في محطات قطاع الزراعة الآلية على مستوى الجمهورية.

وتم تنظيم يوم حقل بالمشتل الإرشادي لمحطة بحوث شمال سيناء، بحضور المهندس عاطف عبيد مطر وكيل وزارة الزراعة بمحافظة شمال سيناء، لتعريف مزارعي سيناء ببعض المحاصيل العلفية المتميزة المقاومة للإجهادات البيئية مثل شتلات «بونيكام»، كما شارك المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الاغذية، في تدريب مفتشي الحجر الزراعي الجدد، وذلك في إطار التعاون مع الإدارة المركزية للحجر الزراعي لرفع كفاءة المفتشين الجدد في مجال سحب العينات وأهمية متبقيات المبيدات وأثرها على الصادرات الزراعية، كما بلغ اجمالي عدد الشهادات التي اصدرها المعمل، بتحليل نتائج العينات التي تم استلامها من العملاء حوالي ٥٠٠٠ عينة.

يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة.