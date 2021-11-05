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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس نادي الرجاء عن القمة 123: باتريس كارتيرون يكسب

باتريس كارتيرون المدير
باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك

علق سعد أبو صندوق رئيس نادى رجاء مطروح على مباراة القمة رقم 123 بين الزمالك والأهلي مساء اليوم الجمعة في إطار منافسات الجولة الثالثة ببطولة الدوري الممتاز.

قال رئيس نادي رجاء مطروح عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:

تحليل لاعبي الاهلي والزمالك في مباره القمة

١-ابوجبل  يتفوق علي حارس الأهلي علي لطفي

٢- اكرم توفيق يتفوق علي المثلوثي بالروح والمثلوثي يتفوق بالعرضيات المتقنة.

هناك خلل في قلبي الدفاع
في صفوف الأهلي في المغربي بدر بانون أما خلل الزمالك في محمود علاء.

٣-في الجبهة اليسرى
يتفوق علي معلول علي اي من أحمد فتوح او محمد عبد الشافي

٤- في وسط الملعب يكون التفوق للأهلي يمتلك عمرو السولية واليو ديانج وحمدي فتحي والكل يجيد الدفاع والهجوم اما الزمالك لا يجيد الدفاع سوى طارق حامد

٥- زيزو وبن شرقي هم الأفضل في مركز الهاف

٦- افشه واوباما لا يوجد فارق كبير افشه يجيد الاستحواذ علي الكره
أوباما ايجابي علي المرمي

٧- خط الهجوم محمد شريف هداف
الجزيري مزعج لأي دفاع

٨- اما خارج الخطوط سيكون التفوق لصالح باتريس كارتيرون

 أضاف رئيس نادى رجاء مطروح: 

توقعاتي فوز احد الفريقين بفارق هدفين كل فريق به نقاط ضعف ومن يستغل الفرص هو من يكسب المباراة أتمنى أن تكون مباراة ممتعه للجماهير.

نادي الرجاء لزمالك الأهلى الدوري كارتيرون

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