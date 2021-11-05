غادة والي: السعودية تلعب دورا كبيرا في مكافحة الجريمة والمخدرات

أشادت غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بدور السعودية في مكافحة الجريمة والمخدرات.

وقالت غادة والي، خلال لقاء مع قناة (العربية) الإخبارية، "إن السعودية تلعب دوراً كبيراً في مكافحة الجريمة والمخدرات مع تأكيدها على التعاون ما بين مكتب الأمم المتحدة والحكومة السعودية في هذا الإطار".

وتابعت غادة والي: "استعرضنا أنواع المخدرات المختلفة التي تم ضبطها عبر المنافذ الحدودية المختلفة (في السعودية)، وزرنا أيضاً مقر حرس الحدود، ولاحظنا فيه المجهود الكبير المبذول لضبط كل التجارة غير الشرعية".

وأوضحت أن هناك أنواع كثيرة من المخدرات المخلقة والمصنعة والأدوية الخطرة التي تقوم الأجهزة الأمنية بإيقافها، وهناك كميات كبيرة جدا قامت القوات السعودية بضبطها، مشيرا إلى أن الكابتجون أحد أنواع المخدرات شديدة الخطورة، التي تبذل المملكة جهود كبيرة جدا لضبطها.

كما أشادت غادة والي، خلال زيارتها للرياض، بتولي المرأة السعودية مسؤوليات مهمة في مجالات عدة، مضيفة أنها تحدثت مع المسئولين السعوديين عن أهمية دعم دور المرأة في الأنشطة الأمنية بما فيها الجمارك ووزارة الداخلية وكل الأجهزة الأمنية، مؤكدة أن وجود المرأة يعد جزءًا من النهضة الشاملة إلى دولة.