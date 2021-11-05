نشرة المرأة والصحة.. معلومات عن أول دواء لـ كورونا.. وصفات طبيعية لعلاج اسمرار الإبط

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، نعرض أبرزها.

يعاني عدد كبير من الفتيات والسيدات من حب الشباب، ويعد ماسك العسل والقرفة من أشهر الوصفات الطبيعية المستخدمة فى علاج هذه المشكلة، ولكن مع الأسف أغلب النساء يستخدمن هذا الماسك بطريقة خاطئة.

وفقا لما جاء فى موقع “ healthline”يرى بعض المتخصصين أن سر فاعليك ماسك العسل والقرفة فى علاج حب الشباب أن هذه المكونات تعمل على تننظيف البشرة..

علم صدى البلد من مصادره أن الفنان أحمد خليل أصيب بـ فيروس كورونا أثناء تصويره حكاية تحمل اسم “حكايتي مع الزمان”، التي تعد واحدًة من حكايات مسلسل “إلا أنا”.

وفي هذا السياق قال الدكتور محمد إسماعيل، استشاري الباطنة، إن وفيات كبار السن تمثل، أكثر من 95% من إجمالي وفيات فيروس كورونا فى مصر، لذا يجب توخي الحذر ومراعاة بعض الأمور.

وقدم أستشاري الباطنة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، نصائح يجب اتخاذها مع كبار السن من أجل الوقاية من الإصابة بـ فيروس كورونا المستجد.

في البحث عن علاجات فعالة لـ فيروس كورونا المستجد ، فشلت العديد من الأدوية في الوفاء بوعدها المبكر، في تجربة حديثة يُنظر إليها على أنها تقدم مهم خفض عقار مولنوبيرافير الفموي المضاد للفيروسات إلى النصف خطر دخول المستشفيات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

تصدرت الفنانة ميان السيد خلال الساعات الماضية محركات البحث على جوجل بعد التنمر على اسمرار الإبط لديها حيث ظهرت فى أكثر من صورة وهى ترفع يديها مما تسبب في ظهور اسمرار الإبط لديها وتنمر المتابعين عليها.

وفى هذا الإطار نعرض لكم طرق علاج اسمرار الإبط بعدة وصفات طبيعية وذلك وفقا لما جاء فى موقع “ هيلث لاين” .