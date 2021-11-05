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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأردن.. إقامة صلاة الاستسقاء في كافة مساجد البلاد

الأردن.. إقامة صلاة
الأردن.. إقامة صلاة الاستسقاء في كافة مساجد البلاد

يؤدي الأردنيون عقب صلاة الجمعة اليوم، صلاة الاستسقاء في جميع مساجد الأردن، وذلك بسبب الانحباس المطري.

وكان وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالاردن محمد الخلايلة، قد دعا المواطنين للمشاركة في صلاة الاستسقاء في ظل الانحباس المطري الذي تشهده المملكة، مع المراعاة الإجراءات الصحية اللازمة أثناء الصلاة، للحد من انتشار فيروس كورونا.

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وقال الخلايلة في بيان صحفي، إنه عمم على مدراء الأوقاف بالمملكة والأئمة والخطباء لإقامة صلاة الاستسقاء بعد صلاة الجمعة نظرا للانحباس المطري.

وحث الخلايلة المواطنين على الاستعداد لهذه الصلاة بالتوبة والاستغفار والعمل على إصلاح ذات البين اقتداء بالسنة النبوية الشريفة في مثل هذه الظروف.

الأردن صلاة الاستسقاء مساجد

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