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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد محسن في النافورة.. تفاصيل حفلات الموسيقى العربية الأحد

محمد محسن
محمد محسن

يحتفل مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الـ 30 بمئوية عملاق الطرب اللبناني وديع الصافي، خلال الحفل المقام فى الثامنة مساء الأحد 7 نوفمبر على مسرح النافورة ويحييه الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو سليم سحاب ومشاركة كل من نجله انطون وديع الصافي، معين شريف واميرة احمد.

 

ويقدم المطرب محمد محسن حفلا بقيادة المايسترو أحمد عامر يتضمن مجموعة من مؤلفات التراث إلى جانب عدد من أعماله الخاصة يسبقه فاصلا للمطربة ايات فاروق .

وفى السابعة مساء على المسرح الخارجي يقدم مركز تنمية المواهب تحت إشراف الفنان عبد الوهاب السيد حفلا لفصل الايقاع الشرقى تدريب سعيد الارتيست.

محمد محسن يحيي التراث على مسرح محكى القلعة .. صور

الخميس.. حفل محمد محسن على مسرح محكى القلعة

وفى الثامنة مساء على مسرح معهد الموسيقى العربية يقام حفلا ضمن سلسلة وهابيات ويحييه النجم محمد الحلو بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو فاروق البابلى ومشاركة كل من يحيى عبد الحليم وريم كمال .

وبالتزامن على مسرح مكتبة الإسكندرية يحيى النجم مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم حفلا ويسبقه فاصلا للفرقة السلطانية الأولى للموسيقى والفنون الشعبية وفقرة موسيقية لعازف القانون العراقي فرات قدوري وفرقة ضفاف دجلة .
 

محمد محسن المطرب محمد محسن أحمد عامر الفنان عبد الوهاب وديع الصافي الطرب اللبناني وديع الصافي

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