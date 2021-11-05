إشادة أمريكية بنتائج اللجنة العسكرية المشتركة الليبية في القاهرة

وقف إطلاق النار

أشادت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، بالتقدم الذي أحرزته اللجنة العسكرية المشتركة في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار خلال اجتماعها في القاهرة.

وقال المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، في بيان: “الولايات المتحدة تشيد بالتقدم المستمر للجنة العسكرية المشتركة في تنفيذ اتفاقية وقف إطلاق النار، بما في ذلك من خلال هذه المشاورات المهمة في القاهرة مع الدول المجاورة بشأن تنفيذ خطة العمل لسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية”.

وأضاف: “نتمنى للجنة العسكرية المشتركة التوفيق في مناقشاتها الإقليمية الجارية، ونشكر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على تيسير هذه العملية”.

وكانت مفوضية الانتخابات الليبية، أعلنت في وقت سابق أنها ستفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية يوم الأحد المقبل، تنفيذا لخارطة الطريق المتفق عليها بين الأطراف الليبية.