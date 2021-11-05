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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وقف إطلاق النار

إشادة أمريكية بنتائج اللجنة العسكرية المشتركة الليبية في القاهرة

أرشيفية
أرشيفية

أشادت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، بالتقدم الذي أحرزته اللجنة العسكرية المشتركة في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار خلال اجتماعها في القاهرة.

وقال المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، في بيان: “الولايات المتحدة تشيد بالتقدم المستمر للجنة العسكرية المشتركة في تنفيذ اتفاقية وقف إطلاق النار، بما في ذلك من خلال هذه المشاورات المهمة في القاهرة مع الدول المجاورة بشأن تنفيذ خطة العمل لسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية”.

وأضاف: “نتمنى للجنة العسكرية المشتركة التوفيق في مناقشاتها الإقليمية الجارية، ونشكر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على تيسير هذه العملية”.

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ليبيا.. فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية الأحد

وكانت مفوضية الانتخابات الليبية، أعلنت في وقت سابق أنها ستفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية يوم الأحد المقبل، تنفيذا لخارطة الطريق المتفق عليها بين الأطراف الليبية.

الولايات المتحدة اللجنة العسكرية القاهرة إطلاق النار اتفاق ليبيا

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