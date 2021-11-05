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رئيس التحرير
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رياضة

القباني يطلق قذائفه: كهربا لازم يتعاقب.. الأهلي "متخبط".. والحديث عن مجاملة الزمالك مهاترات |حوار

وائل القباني - كهربا
وائل القباني - كهربا - الأهلي والزمالك

تتجه أنظار عشاق كرة القدم المصرية، اليوم الجمعة، في تمام الثامنة مساء، نحو ستاد القاهرة الدولي، لمتابعة قمة الأهلي والزمالك، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من مسابقة الدوري الممتاز.

مواجهة القمة تعد بمثابة بطولة خاصة لجماهير الأهلي والزمالك، وليست مجرد مباراة بـ 3 نقاط، حيث يدخل كل فريق لقاء الليلة، أملا في تحقيق الانتصار واقتناص الصدارة.

الأهلي يحتل وصافة ترتيب الدوري المصري، برصيد 6 نقاط، خلف بيراميدز متصدر الترتيب بـ 9 نقاط، وبفارق الأهداف عن الزمالك صاحب المركز الثالث.

وائل القباني قائد فريق الزمالك السابق يتحدث لـ “ صدى البلد” عن توقعاته لقمة الأهلي والزمالك ورأيه في كارتيرون وموسيماني، والعديد من الأمور التي تخص مواجهة الليلة.

إليكم نص الحوار:

ما توقعاتك لقمة الأهلي والزمالك؟

مباراة صعبة على الفريقين، كل فرق الدوري بدأت بشكل قوي، ولكن ما يميز الزمالك أن لديه استقرار فني، عكس الأهلي الذي يمر بحالة تخبط، ولا يقدم الأداء الذي نعرفه عنه، لكن دائما مباريات القمة بدون توقعات.

ما تقييمك لـ موسيماني وكارتيرون خلال الفترة الحالية؟

الواضح إن كارتيرون أفضل من موسيماني، لان الزمالك لديه استقرار فني، لم يخسر آخر14 مباراة تقريبا.

البعض يتهم موسيماني بالفشل مع الأهلي .. ما تعليقك؟
تقييم موسيماني يكون بالبطولات التي حققها، لا يمكن أن أحكم على مدرب بالقطعة، بيتسو حقق العديد من البطولات مع الأهلي، خسر بطولتين فقط، الدوري لصالح الزمالك، وخسر السوبر أمام طلائع الجيش بركلات الترجيح، لذلك لم يفشل مع الأهلي.

هذه الانتقادات قد تؤثر على تركيز موسيماني خلال المباراة، بالإضافة إلى ملف تجديد عقده أيضا.

ما رأيك في تعامل موسيماني مع أزمة كهربا؟
موسمياني لم يذبح كهربا، كهربا أخطأ وكان لا بد من معاقبته، وهذا ما فعله موسيماني مع كهربا.

التحكيم يساند الزماك .. نغمة ترددت كثيرا خلال الفترة الماضية .. ما تعليقك؟
الكلام عن مجاملة التحكيم للزمالك مهاترات، تناول هذه الأمور على السوشيال ميديا أصبح أمرا مقرفا،  يوجد الآن تقنية فيديو، يوجد حكم يتعمد الخطأ، فلماذا التشكيك!

ما رأيك في أداء بيرسي تو لاعب الأهلي؟

بيرسي تاو لاعب مميز جدا، لكن لدينا مشكلة، أننا نقول على أي لاعب أنه الأفضل في العالم عندما يقدم أداءا جيدا في أول مباارة، يجب أن نصبر، ولا نتسرع في الحكم.

ما تعليقك على تراجع مستوى محمود علاء في الفترة الماضية؟
محمود علاء لاعب عصبي، لكن مشكلته أنه يخرج من الجيم سريعا، اعتقد بأن  عليه أن يهدأ داخل أرضية الملعب.
هل ترشح اسم لاعب قادر على جلب الفوز لفريقه في مباراة اليوم؟
كلا الفريقين مميزين على الجانب الهجومي، من يتفوق هجوميا ويكون ثابت دفاعيا سيفوز في المباراة.
ما نصيحتك للاعبي الزمالك؟
نصيحتي أن يكونوا في قمة تركيزهم، والابتعاد عن العصبية لآخر ثانية في المباراة.

كيف ترى عودة مرتضى منصور لرئاسة الزمالك؟

لا اهتم بهذا الأمر كثير، الزمالك كان يتمتع باستقرار إداري في عهد مرتضى منصور لكن غاب الاستقرار الفني، عكس الوضع الحالي، يعاني الزمالك من مشاكل مالية، لكن لديه استقرار فني.

 

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