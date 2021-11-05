أخبار التوك شو.. نشاط مكثف للرئيس السيسي خلال الأسبوع الماضي.. وزيرة الثقافة: التواجد في المعارض الدولية أصبح مهما جدا

تناولت برامج التوك شو ، اليوم ، الجمعة ، مجموعة من الأخبار والموضوعات الهامة ومن أبرزها :

عرضت فضائية "اكسترا نيوز " تقريرا عن نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي ، خلال الأسبوع الماضي .

واستهل الرئيس عبد الفتاح السيسي نشاطه بالاجتماع مع وزير السياحة والآثار، الدكتور خالد العناني، ووجه بأن تكون احتفالية "طريق الكباش" استمرارا لنهج مصر في الاحتفالات على طراز العالمية .

وسافر الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى بريطانيا للمشاركة في الدورة الـ 26 لقمة المناخ ، تلبية لدعوة رئيس الوزراء بوريس جونسون.

قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، على هامش فعاليات معرض الشارقة للكتاب الدولي 2021، إنه شرفا كبيرا للمصريين المشاركة في المعرض والحصول على هذا العدد من الجوائز الكثيرة، موضحة أن التواجد في المعارض الدولية أصبح مهما جدا.

وأضافت إيناس عبد الدايم، خلال لقائها لـ "إكسترا نيوز"، أن مصر احتفلت بـ دورتها في معرض الكتاب في شهر يونيو الماضي، وهي حريصة على أن يتم استكمالها في شهر يناير المقبل.

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، حالة الطقس اليوم، الجمعة، إذ تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس معتدلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري على السواحل الشمالية وحارا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

قال المهندس أحمد يوسف وكيل الزراعة بمحافظة مطروح، إن المحافظة تعتمد على مياه الأمطار في الزراعة، وتتميز بنوعين من الزراعات الهامة وهما التين والزيتون، كما تتميز واحة سيوة بالنخيل والزيتون.



وأضاف يوسف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، أن الزيتون يمثل نحو 35 ألف فدان مزروعة في المحافظة ويعتبر المحصول الرئيسي بالنسبة للمحافظة، وشهد هذا العام تغيرات مناخية سريعة وحادة أدت إلى قلة في الإنتاج بنسبة الربع عن الأعوام السابقة.

عرضت قناة "تن" فيديوعن زيارة ولي عهد أبو ظبي للجناح المصري بمعرض إكسبو 2020 دبي .





وأفاد الفيديو، أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، زار الجناح المصري المشارك بفعاليات معرض "إكسبو 2020 دبي"، حيث تفقد المعروضات ومحتويات الجناح والتي تضمنت التابوت الفرعوني والمستنسخات الأثرية والشاشات التفاعلية .

قالت الإعلامية دينا الوكيل، مقدمة برنامج الأخبار المذاع على قناة دي إم سي، إن المركز الإعلامي لـ مجلس الوزراء نفى ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن تقليص عدد الحصص الدراسية بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بمدينة الضبعة إلى حصة واحدة أسبوعياً نتيجة عجز المعلمين بها.

قامت مدربة الفنون القتالية "زيزي محمود" بتنفيذ حركات دفاع عن النفس ضد التحرش، مع الإعلامية "إيمان يوسف"، ببرنامج "عيش حياتك"، والمذاع على فضائية "صدى البلد 2".

قال الدكتور محمد رحيم ، أخصائي تغذية العلاجية وعلاج السمنة بدون جراحة، إن مرضى السمنة يعانون من القلق المستمر بسبب نقص الحرق، ويظن بعضهم أنه يعاني من مرض في الغدة الدرقية.

أغلق الأمن العراقي، جميع بوابات المنطقة الخضراء بعد محاولات اقتحامها من قبل متظاهرين.

وأفاد مصدر أمني عراقي من العاصمة بغداد، الجمعة، برفع حالة التأهب القصوى داخل المنطقة الخضراء ومحيطها.



قال أحمد العامري ، مدير معرض الشارقة الدولي للكتاب 2021 ، إن دورة هذا العام هي دورة استثنائية ، وتشارك فيها 38 دولة عالمية ، مما جعل معرض الشارقة للكتاب أهم معرض دولي على مستوى العالم .