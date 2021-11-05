تطبيق Google Maps للخرائط يتخطى 10 مليون عملية تحميل في رقم قياسي جديد

حقق تطبيق جوجل للخرائط Google Maps رقما قياسيا جديدا، حيث حصل على أكثر من 10 عملية مليون تحميل على متجر تطبيقات جوجل Play Store ، حيث يعتبر التطبيق هو أفضل تطبيق للخرائط على الإطلاق بفضل ميزاته الكبيرة.





وبحسب موقع PhoneArena فإن تطبيق الخرائط Google Maps قد حصل على عدد من التحسينات والميزات الكبيرة في الفترة الماضية فضلا على أن التطبيق هو تطبيق مجاني بدون أى رسوم أو اى اشتراك شهرى، كما يقدم أحد أفضل خدمات الخرائط المتاحة.



ويأتى تطبيق Google Maps مثبتا مسبقًا كجزء من Google Mobile Services على هواتف أندرويد ، ولكن هذا لا يشمل جميع التحميلات التي سجلها التطبيق في متجر Play.



وبالنسبة للهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android Go والمزودة بمواصفات ضعيفة فإن جوجل توفر تطبيق "Maps Go" وهو إصدار مخفف من تطبيق الخرائط ، ويستخدم متصفح كروم لتوفير التنقل، كماوصل هذا التطبيق إلى 500 مليون عملية تحميل.



وكانت شركة جوجل قد طورت ميزة جديدة صديقة للبيئة لخرائطها تقدم خيارات من شأنها أن تساعد المستخدمين في توفير الوقود والمال وأيضا تقليل الانبعاثات على طول الطريق.



وستساعد ميزة خرائط جوجل المطورة مالكو السيارات على توفير المال من خلال إرشاد المستخدمين للقيادة عبر مسارات أقل استهلاك للوقود، وذلك باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي.

