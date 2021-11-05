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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تخليدا لذكراه ومسيرته المهنية.. تدشين قاعة باسم محمود الضبع بنقابة محامين الجيزة

صدى البلد

دشنت نقابة محامين الجيزة قاعة باسم المغفور له محمود الضبع المحامي لدوره الرائد في دعم العمل النقابي على مدار 30 عاماً أسهم خلالها في تأكيد وحدة الصف بين جموع المحامين والمشاركة في تأسيس العديد من اللجان المهنية والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية.

 

وحرص مجلس النقابة مساء أمس الخميس على تنظيم حفل تكريم لعدد من المحامين الذين رحلوا عن دنيانا خلال العام 2020 و2021 حضره نقيب محامين الجيزة جمال عمر وأمين عام نقابة محامين الجيزة ونقيب محامين الهرم جمال عويان وعدد من أسر المحامين الراحلين.

 

وأثنى نقيب محامين الجيزة جمال عمر على الدور الرائد الذي قام به الراحل محمود الضبع المحامي في تعزيز العمل النقابي على مدار ثلاثة عقود، فضلاً عن دوره المتميز في دعم شباب المحامين على المستوى المهني.

 

ولفت إلى أن محمود الضبع رحمه الله كانت له بصمات واضحة أثرى بها العمل النقابي، إلى جانب دوره الملموس في لحمة المحامين ووحدة صفوفهم، و تأكيده الدائم على ضرورة ترسيخ مبدأ الاحترام المتبادل بين جموع المحامين.     

 

من جهة أخرى أعلن جمال عمر عن تنظيم دورات تدريبية وتثقيفية في مجال أصول المرافعة والدفاع وتحرير المذكرات وصحف الدعاوى وذلك لشباب المحامين تحت شعار " تخليداً لذكرى شيوخ المهنة".

 

وفي سياق متصل أكد أمين عام نقابة محامين الجيزة ونقيب محامين الهرم جمال عويان أن النقابة ماضية في تقديم كافة الخدمات لجموع المحامين وخصوصاً أسر الراحلين منهم.

 

ولفت إلى تدشين جروب على وسائل التواصل الاجتماعي باسم شيوخ المهنة تخليداً لذكراهم وتأكيداً استمرار دورهم التنويري في خدمة المحاماة والمحامين.      

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