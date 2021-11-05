حالة تأهب قصوى.. اشتباكات ومحاولات لاقتحام بوابات المنطقة الخضراء في بغداد

ذكرت قناة "العربية" أن قوات الأمن العراقية أغلقت بوابات المنطقة الخضراء بسبب اشتباكات مع محتجين في محيطها، تحسبا لمحاولات اقتحامها.

وأفاد مصدر أمني عراقي من العاصمة بغداد، الجمعة، برفع حالة التأهب القصوى داخل المنطقة الخضراء ومحيطها.





ويأتي ذلك إثر محاولة متظاهري الإطار الوصول الى مدخل المنطقة الخضراء من جهة وزارة التخطيط.

كما نفت خلية الإعلام الأمني العراقي ماتم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام من أنباء عن إغلاق جسري السنك والجمهورية في العاصمة بغداد.

وأكدت الخلية العراقية أن الجسرين سالكين أمام حركة العجلات والمواطنين بشكل طبيعي.

واندلعت اشتباكات اليوم الجمعة، في العاصمة العراقية بغداد وتحديدا أمام بوابة المنطقة الخضراء من جهة وزارة التخطيط، بين متظاهرين معترضين على نتائج الانتخابات والقوى الأمنية.

وفي محاولة لتفريق المتظاهرين، أقدمت القوى الأمنية على إطلاق الرصاص في الهواء، مما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف المتظاهرين.